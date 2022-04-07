Камила Валиева - фигуристка: биография, родители, национальность, достижения (фото)

Детство и родители Камилы Валиевой

Где обучалась Камила Валиева

Достижения чемпионки

Допинговый скандал

15-летняя Камила Валерьевна Валиева — молодая звезда сборной фигуристок РФ. Несмотря на юный возраст ее биография полна достижений и даже успела пополниться допинговым скандалом.Спортсменка родом из казанских татар. Она появилась на свет в Казани 26 апреля 2006 года. О родителях девушка старается не рассказывать, но при этом очень гордится своей национальностью и прошлым своей семьи. По словам фигуристки:Прадеды Зиннатуллин Насретдин Зиннатуллович и Идрисов Рахматулл Идрисович, оба пулеметчики, прошли всю Великую отечественную войну и сражались вплоть до 1946 года.Бабушка стала кумиром и главной моральной опорой девочки. Именно ради нее она продолжает кататься на льду. В своем Инстаграм фигуристка опубликовала новость, что недавно бабушка скончалась.Мать Алсу посвятила свою жизнь карьере дочери. Она помогает ей на каждом этапе и постоянно следит за соревнованиями чемпионки.Об отце Валерии девушка по какой-то причине совсем не упоминает в соцсетях и интервью, как, впрочем и о других родственниках. Так что о семье выдающейся фигуристки известно прискорбно мало.Заниматься спортом Камила начала в 3,5 лет. Мать отдала ее на фигурное катание, балет и художественную гимнастику. Впоследствии в 10 лет Алсу дала выбор дочке, но только среди этих 3 направлений. Девочка избрала фигурное катание, ведь там можно было намного раньше увидеть реальные достижения. Но предварительная подготовка в других направлениях неоднократно помогала ей на соревнованиях.Первым тренером по фигурному катанию будущей чемпионки стала Ксения Иванова. Благодаря наработанной пластичности и грации, растяжке, полученной в других видах спорта, девочке легче давались основные элементы фигурного катания. Заметив существенный прогресс дочери, Валерий и Алсу решили переехать в Москву, чтобы помочь ей построить карьеру, а заодно иметь больше возможностей для заработка, чтобы оплачивать все необходимое для продвижения чемпионки. С 2012 по 2018 годы девушка сменила несколько тренеров:2012-2014 годы — Марина Кудрявцева.2014-2015 годы — Игорь Лютиков.2015-2018 — Наталья Дубинская и Станислав Ковалев.После перенесенной в 2017 году травмы девочка столкнулась с рядом неудач. Но в то же время в 2018 году родители решили показать ее легендарной Этери Тутберидзе, тренеру, который обучил далеко не одного мирового чемпиона по фигурному катанию.Камилу приняли, но девочка сразу заметила, что у нагрузки у нового тренера оказались в разы выше и остальные ученицы с легкостью с ними справляются. Это стимулировало амбициозный характер фигуристки, и Валиева начала прикладывать максимум усилий.Этери Тутберидзе отметила старания и талант подопечной и во всеуслышание заявила, что Камила Валиева — ее любимица. Вера тренера оправдалась чередой побед в биографии фигуристки на международных соревнованиях.Дебют фигуристки на международном уровне состоялся в возрасте 13 лет в 2019 году при участии в юниорском Гран-при во Франции. Изначально из-за падения при исполнении тулупа она шла третьей, но потом исправила ситуацию и в итоге набрала более 200 балов, став четвертой спортсменкой в истории, достигшей такого результата. Впоследствии в августе на тех же соревнованиях она повторила достижение Александры Трусовой и смогла исполнить четверной тулуп. После этого у спортсменки началась череда побед:На Гран-при в РФ и Турине девушка заняла первые места, даже несмотря на очередную травму, не позволившую ей выступить с ультрасложной программой.На первенстве России в феврале 2020 года Валиева попробовала сделать два четверных прыжка в программе, но упала на втором. Зато заработала золото по сумме очков.Спустя месяц на чемпионате мира Камила вновь занимает первое место. А закончила 2020 год спортсменка золотом на Кубке России.2021 год начался для фигуристки с 2-х побед. В феврале она помогла достичь первенства своей команде на "Кубке Первого канала". Спустя месяц взяла золото на Кубке России.Октябрь 2021 года отметился не только победой Finlandia Trophy, но и сразу 2 мировыми рекордами: в произвольной программе и по сумме балов.25 декабря 2021 года Камила стала чемпионкой России, обойдя Александру Трусову и трехкратную победительницу турнира Анну Щербакову.В 2022 году чемпионка решила не останавливаться на достигнутом. В январе она выиграла чемпионат Европы, обновив собственный мировой рекорд, а потом еще и получила золото в Пекине, исполнив мечту детства и став Олимпийской чемпионкой. Но радость была омрачена разразившимся скандалом.9 февраля 2022 года было объявлено, что по результатам тестирования, сданного еще в декабре 2021 года в крови Валиевой был обнаружен в микродозах запрещенный Триметазидин, а также еще два разрешенных препарата: L-карнитин и Гипоксен. По мнению Трэвиса Тайгарта, главы антидопингового агентства США, спортсменка могла принимать их для повышения выносливости и улучшения питания клеток.На Выездном арбитражном суде 14 февраля фигуристка объяснила, что в последнее время ее на тренировки сопровождал дедушка, который применяет эти препараты из-за шумов в искусственном клапане сердца. В качестве доказательства было представлено видео из машины, в котором дедушка демонстрировал таблетки.Несмотря на неубедительные доказательства, Камилу Валиеву не лишили первого в биографии фигуристки олимпийского золота. В том числе и после повторного заседания по апелляции. В результате девушку допустили до участия в личном турнире. Но из-за обилия ошибок она заняла только 4 место.Камила Валиева только начинает свою спортивную карьеру. В 15 лет она стала олимпийской чемпионкой и вполне может обогнать своих кумиров в ближайшие годы.Многие профессионалы, в том числе и многократная олимпийская чемпионка Ирина Родина, не поверили в невиновность Камилы. Так что в ближайшие годы фигуристка будет под постоянным прицелом и может еще неоднократно попасть на ленты газет из-за допинговых скандалов.