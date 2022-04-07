Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Камила Валиева - фигуристка: биография, родители, национальность, достижения (фото)

Камила Валиева - фигуристка: биография, родители, национальность, достижения (фото)

Камила Валиева - фигуристка: биография, родители, национальность, достижения (фото)
15-летняя Камила Валерьевна Валиева — молодая звезда сборной фигуристок РФ. Несмотря на юный возраст ее биография полна достижений и даже успела пополниться допинговым скандалом.

Детство и родители Камилы Валиевой



Спортсменка родом из казанских татар. Она появилась на свет в Казани 26 апреля 2006 года. О родителях девушка старается не рассказывать, но при этом очень гордится своей национальностью и прошлым своей семьи. По словам фигуристки:
Прадеды Зиннатуллин Насретдин Зиннатуллович и Идрисов Рахматулл Идрисович, оба пулеметчики, прошли всю Великую отечественную войну и сражались вплоть до 1946 года.
Бабушка стала кумиром и главной моральной опорой девочки. Именно ради нее она продолжает кататься на льду. В своем Инстаграм фигуристка опубликовала новость, что недавно бабушка скончалась.
Мать Алсу посвятила свою жизнь карьере дочери. Она помогает ей на каждом этапе и постоянно следит за соревнованиями чемпионки.


Об отце Валерии девушка по какой-то причине совсем не упоминает в соцсетях и интервью, как, впрочем и о других родственниках. Так что о семье выдающейся фигуристки известно прискорбно мало.

Заниматься спортом Камила начала в 3,5 лет. Мать отдала ее на фигурное катание, балет и художественную гимнастику. Впоследствии в 10 лет Алсу дала выбор дочке, но только среди этих 3 направлений. Девочка избрала фигурное катание, ведь там можно было намного раньше увидеть реальные достижения. Но предварительная подготовка в других направлениях неоднократно помогала ей на соревнованиях.


Где обучалась Камила Валиева



Первым тренером по фигурному катанию будущей чемпионки стала Ксения Иванова. Благодаря наработанной пластичности и грации, растяжке, полученной в других видах спорта, девочке легче давались основные элементы фигурного катания. Заметив существенный прогресс дочери, Валерий и Алсу решили переехать в Москву, чтобы помочь ей построить карьеру, а заодно иметь больше возможностей для заработка, чтобы оплачивать все необходимое для продвижения чемпионки. С 2012 по 2018 годы девушка сменила несколько тренеров:
2012-2014 годы — Марина Кудрявцева.
2014-2015 годы — Игорь Лютиков.
2015-2018 — Наталья Дубинская и Станислав Ковалев.
После перенесенной в 2017 году травмы девочка столкнулась с рядом неудач. Но в то же время в 2018 году родители решили показать ее легендарной Этери Тутберидзе, тренеру, который обучил далеко не одного мирового чемпиона по фигурному катанию.



Камилу приняли, но девочка сразу заметила, что у нагрузки у нового тренера оказались в разы выше и остальные ученицы с легкостью с ними справляются. Это стимулировало амбициозный характер фигуристки, и Валиева начала прикладывать максимум усилий.

Этери Тутберидзе отметила старания и талант подопечной и во всеуслышание заявила, что Камила Валиева — ее любимица. Вера тренера оправдалась чередой побед в биографии фигуристки на международных соревнованиях.

 

Достижения чемпионки



Дебют фигуристки на международном уровне состоялся в возрасте 13 лет в 2019 году при участии в юниорском Гран-при во Франции. Изначально из-за падения при исполнении тулупа она шла третьей, но потом исправила ситуацию и в итоге набрала более 200 балов, став четвертой спортсменкой в истории, достигшей такого результата. Впоследствии в августе на тех же соревнованиях она повторила достижение Александры Трусовой и смогла исполнить четверной тулуп. После этого у спортсменки началась череда побед:
На Гран-при в РФ и Турине девушка заняла первые места, даже несмотря на очередную травму, не позволившую ей выступить с ультрасложной программой.
На первенстве России в феврале 2020 года Валиева попробовала сделать два четверных прыжка в программе, но упала на втором. Зато заработала золото по сумме очков.
Спустя месяц на чемпионате мира Камила вновь занимает первое место. А закончила 2020 год спортсменка золотом на Кубке России.
2021 год начался для фигуристки с 2-х побед. В феврале она помогла достичь первенства своей команде на "Кубке Первого канала". Спустя месяц взяла золото на Кубке России.
Октябрь 2021 года отметился не только победой Finlandia Trophy, но и сразу 2 мировыми рекордами: в произвольной программе и по сумме балов.
25 декабря 2021 года Камила стала чемпионкой России, обойдя Александру Трусову и трехкратную победительницу турнира Анну Щербакову.


В 2022 году чемпионка решила не останавливаться на достигнутом. В январе она выиграла чемпионат Европы, обновив собственный мировой рекорд, а потом еще и получила золото в Пекине, исполнив мечту детства и став Олимпийской чемпионкой. Но радость была омрачена разразившимся скандалом.

Допинговый скандал



9 февраля 2022 года было объявлено, что по результатам тестирования, сданного еще в декабре 2021 года в крови Валиевой был обнаружен в микродозах запрещенный Триметазидин, а также еще два разрешенных препарата: L-карнитин и Гипоксен. По мнению Трэвиса Тайгарта, главы антидопингового агентства США, спортсменка могла принимать их для повышения выносливости и улучшения питания клеток.

На Выездном арбитражном суде 14 февраля фигуристка объяснила, что в последнее время ее на тренировки сопровождал дедушка, который применяет эти препараты из-за шумов в искусственном клапане сердца. В качестве доказательства было представлено видео из машины, в котором дедушка демонстрировал таблетки.



Несмотря на неубедительные доказательства, Камилу Валиеву не лишили первого в биографии фигуристки олимпийского золота. В том числе и после повторного заседания по апелляции. В результате девушку допустили до участия в личном турнире. Но из-за обилия ошибок она заняла только 4 место.



Итоги

Камила Валиева только начинает свою спортивную карьеру. В 15 лет она стала олимпийской чемпионкой и вполне может обогнать своих кумиров в ближайшие годы.

Многие профессионалы, в том числе и многократная олимпийская чемпионка Ирина Родина, не поверили в невиновность Камилы. Так что в ближайшие годы фигуристка будет под постоянным прицелом и может еще неоднократно попасть на ленты газет из-за допинговых скандалов.
# Шоу-бизнес
По материалам: Клео

Последние новости

Как узнать своё предназначение: советы и практики для раскрытия внутреннего потенциала
Как узнать своё предназначение: советы и практики для раскрытия
Похудевший и обедневший Григорий Лепс поделился фото с детьми
Похудевший и обедневший Григорий Лепс поделился фото с детьми
Камила Валиева - фигуристка: биография, родители, национальность, достижения (фото)
Камила Валиева - фигуристка: биография, родители, национальность,
Джигана суд может лишить детей
Джигана суд может лишить детей
Лера Кудрявцева призналась, что ей порой страшно на себя смотреть
Лера Кудрявцева призналась, что ей порой страшно на себя смотреть
MX Unleashed сейчас можно забрать бесплатно на Xbox
MX Unleashed сейчас можно забрать бесплатно на Xbox
60 FPS в Life is Strange Remastered Collection для Xbox Series X снова перенесли
60 FPS в Life is Strange Remastered Collection для Xbox Series X
Лера Кудрявцева рассказала, как относится к своей невестке
Лера Кудрявцева рассказала, как относится к своей невестке
Анжелика Агурбаш рассказала о детях от Филиппа Киркорова
Анжелика Агурбаш рассказала о детях от Филиппа Киркорова
8 кожаных тренчей от российских брендов — на смену Bottega Veneta и Prada
8 кожаных тренчей от российских брендов — на смену Bottega Veneta и
Konami объявила, что 14 апреля eFootball 2022 получит крупный патч 1.0.0
Konami объявила, что 14 апреля eFootball 2022 получит крупный патч
Официально: дату релиза Two Point Campus на Xbox и в Game Pass перенесли
Официально: дату релиза Two Point Campus на Xbox и в Game Pass

Топ на сегодня

6 способов найти общий язык и подружиться с Близнецами
6 способов найти общий язык и подружиться с Близнецами
Сергей Зверев потерял свой бизнес
Сергей Зверев потерял свой бизнес
Яна Рудковская посмеялась над английской прессой
Яна Рудковская посмеялась над английской прессой
Агата Муцениеце высказалась о воссоединении с Павлом Прилучным
Агата Муцениеце высказалась о воссоединении с Павлом Прилучным
Ксения Новикова распродает последнее, чтобы накормить детей
Ксения Новикова распродает последнее, чтобы накормить детей

Еще по теме

Камила Валиева высказалась о своем поражении
Камила Валиева впервые вышла на связь после Олимпиады
Камила Валиева не выступит на показательных выступлениях фигуристов на Олимпиаде
15-летняя фигуристка Камила Валиева потрясла своим выступление голливудскую звезду