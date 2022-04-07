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Кейт Мосс отдыхает в горах с бойфрендом Николаем фон Бисмарком и Ритой Орой

Кейт Мосс отдыхает в горах с бойфрендом Николаем фон Бисмарком и Ритой Орой

В сети появились новые фотографии из отпуска Кейт Мосс, который она проводит в штате Юта в компании своего жениха Николая фон Бисмарка и друзей — певицы Риты Оры и ее сестры.

На фотографиях, которые опубликовала Рита Ора, компания отдыхает у озера, а затем отправляется на экстремальную экскурсию в горы.

Мы пришли, мы увидели, мы победили. Действительно волшебно. Спасибо за эти воспоминания, — подписала певица пост в инстаграме (принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией).


Кейт Мосс и Рита Ора


Кейт Мосс у озера


Рита Ора

Кейт Мосс выбрала для экскурсии яркий образ — 48-летняя супермодель позирует в купальнике с леопардовым принтом и джинсовых шортах. Образ Кейт дополнила широкополой шляпой и шарфом с бахромой.

Рядом с Кейт запечатлен ее возлюбленный Николай фон Бисмарк. Отношения модели и немецкого графа Николая фон Бисмарка, который младше Кейт на 13 лет, начались в 2015 году. В 2016 году Николай сделал своей возлюбленной предложение, однако вскоре они разорвали помолвку. Поводом для этого, по слухам, стали натянутые отношения между фон Бисмарком и дочерью Кейт, Лилой. Позже влюбленные возобновили отношения — их снова начали видеть вместе, однако личную жизнь напоказ пара старается не выставлять.


Ксения Смирнова
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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