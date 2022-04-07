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Китайский дипломат призвал США рассказать о военных биолабораториях за рубежом

Китайский дипломат призвал США рассказать о военных биолабораториях за рубежом

08:54  Автор: Иван Антонов, Пекин



Россия недавно опубликовала большое количество документов, касающихся военной биологической деятельности США за рубежом. Это привлекло внимание мирового сообщества, и ситуация требует прояснения, заявил заместитель постоянного представителя КНР при ООН Дай Бин, которого цитирует ресурс «Хуаньцюван».

Пандемия коронавируса в полной мере продемонстрировала важность биологической безопасности. Эта сфера не имеет границ, затрагивает все человечество и влияет на весь мир, подчеркнул Дай Бин.

Любая информация, касающаяся биологической безопасности, а тем более военных исследований в данной сфере, оправданно привлекает внимание всего человечества. К этому нужно относиться предельно внимательно, чтобы избежать жертв и причинения непоправимого вреда всем.


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Китай заинтересован в том, чтобы ООН и международное сообщество смогло оценить раскрытые российской стороной документы. Важно, чтобы по сути вопроса также были предоставлены соответствующие разъяснения от упомянутых сторон, пояснил китайский дипломат.

Поэтому упомянутым в документах странам нужно проявить ответственность, своевременно и всесторонне объяснить свою военную биологическую деятельность. В дальнейшем следует повышать прозрачность таких исследований, чтобы не провоцировать сомнения у международного сообщества, подчеркнул Дай Бин.



#Китай #США #Украина


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По материалам: pnp.ru

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