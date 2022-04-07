Кто родился 7 апреля

00:06 Автор: Ирина Макеева

Валентина Ивановна Матвиенко, Председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ. Была председателем комитета Верховного Совета СССР по делам женщин, охраны семьи, материнства и детства. Занимала посты Чрезвычайного и Полномочного посла СССР, а позднее России в Республике Мальта, Посла по особым поручениям МИД РФ, Чрезвычайного и Полномочного посла РФ в Греции. Возглавляла Департамент по связям с субъектами Федерации, парламентом и общественно-политическими организациями МИД РФ.

На посту заместителя председателя Правительства РФ курировала социальную сферу. Являлась полномочным представителем Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе.

В течение восьми лет Валентина Матвиенко занимала пост губернатора Санкт-Петербурга.

С августа 2011 года представляет в Совете Федерации исполнительный орган государственной власти г. Санкт-Петербург. В сентябре 2011 года была избрана председателем Совета Федерации. Валентина Матвиенко — первая в истории России женщина, занявшая этот пост.

Эрнест Абдулович Валеев (72 года), заместитель председателя Комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции. С 1974 года работал в органах прокуратуры, прошёл путь от следователя Тобольской межрайонной прокуратуры (Тюменская область) до заместителя генерального прокурора РФ. Был заместителем губернатора Тюменской области.

Избирался депутатом Государственной Думы VI и VII созывов.

Александр Александрович Ремезков (60 лет), первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по бюджету и налогам. Избирался депутатом Законодательного собрания Краснодарского края. Занимал должности заместителя, первого заместителя главы администрации края. Возглавлял Краснодарское региональное отделение Российского союза промышленников и предпринимателей.

Избирался депутатом Государственной Думы VI и VII созывов.

Александр Романович Толмачёв (29 лет), член Комитета Государственной Думы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры. Возглавлял Молодежный центр «Юнимакс» (г. Луховцы, Московской области), районный дом культуры «Старт». Избирался депутатом Совета депутатов Луховицкого муниципального района Московской области, являлся заместителем председателя горсовета.

Был помощником депутата Московской областной думы Евгения Аксакова и депутата Государственной думы РФ Елены Серовой.

Занимал должности заместителя руководителя, руководителя Московского областного регионального отделения Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России».

А ещё в этот день родились:

Корнелиус Элвин Смит (85 лет), генерал-губернатор Ба­гамских Островов. Избирался депутатом парламента страны. Возглавлял министерства образования; общественной безопасности и иммиграции; туризма; транспорта и местного самоуправления.

Являлся послом Багам в США и постоянным представителем при Организации американских государств.

В 2019 году занял пост генерал-губернатора Багамских Островов.

Анатолий Александрович Александров (71 год), президент Московского государственного технического университета им. Н.Э. Баумана (МГТУ им. Н.Э. Баумана). Работал на Экспериментально-опытном заводе МВТУ им. Н.Э. Баумана, пройдя путь от инженера-конструктора до директора завода. Возглавлял Учебно-производственный центр Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана». В 2010 году был избран ректором МГТУ им. Н.Э. Баумана, в октябре 2021 года занял пост президента вуза.

Анатолий Александров — автор свыше 80 научных работ в области теории рисков, механики разрушения, промышленной безопасности и эксплуатации опасных производственных объектов, в числе которых два патента и четыре монографии.

Юрий Леонидович Шевченко (75 лет), президент Национального медико-хирургического Центра им. Н. И. Пирогова. Академик РАМН и РАН. Работал в Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова, где прошел путь от старшего ординатора до начальника вуза. Являлся главным кардиохирургом Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Занимал пост министра здравоохранения РФ.

В 2002 году Юрий Шевченко организовал и возглавил Национальный медико-хирургический Центр имени Н.И. Пирогова Минздрава России.

Ученый — крупный специалист в области торакальной хирургии, кардиохирургической анестезиологии и реаниматологии, клинической трансфузиологии и перфузиологии, хирургической инфекции, современной боевой травмы, медицины катастроф, организации гражданского и военного здравоохранения. Среди его учеников более 30 докторов и 50 кандидатов наук.

Герхард Шрёдер (78 лет), председатель совета директоров ПАО «НК «Роснефть». Возглавлял Социал-демократическую партию Германии. Неоднократно избирался депутатом Бундестага. Являлся премьер-министром Нижней Саксонии. Около 10 лет занимал пост Федерального канцлера Германии.

Возглавлял совет директоров компании по строительству газопровода «Северный поток — 2», был независимым директором компании «ТНК-БиПи». В сентябре 2017 года был избран председателем совета директоров «Роснефти». Это первый случай в истории, когда бывший лидер иностранного государства стал председателем совета директоров крупной российской компании.

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