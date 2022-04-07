Лера Кудрявцева призналась, что ей порой страшно на себя смотреть

Ведущая Лера Кудрявцева рассказала, почему использует фотомонтаж. Телеведущая рассказала о своей слабости. Ведущая программы «Секрет на миллион» объяснила, зачем так часто использует фотошоп, когда выкладывает свои снимки в Соцсети. Жена хоккеиста Игоря Макарова ретуширует каждое свое фото, стараясь публиковать в личном микроблоге только самые приличные снимки, достойные восхищения.Лера Кудрявцева - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «Потому что на телевидении выставлен хороший свет, он все решает. Если снимок сделан без него, на телефон дома или на улице, то можно так сфотографироваться, что без слез не взглянешь. К тому же всем хочется быть молодыми, красивыми, без морщин, и мне тоже, но нет, возраст берет свое, поэтому я себя в фотошопе подпудриваю», — приводит Wday.ru слова Леры Кудрявцевой. Кстати, телеведущая заявила, что с недавнего времени неожиданно изменила свои пищевые привычки, а именно стала налегать на мучное и сладкое. Из-за этого знаменитость прибавила в весе. Лера показала себя на отдыхе, снявшись в одном из сочинских ресторанов. Действительно, у телеведущей слегка округлилось лицо.