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Мария Шукшина возмущена «патриотом» Ургантом, распродающем свою недвижимость в Москве

Мария Шукшина возмущена «патриотом» Ургантом, распродающем свою недвижимость в Москве
Актриса Мария Шукшина высказалась по поводу того, чем занимается Иван Ургант, вернувшись из Израиля. На прошлой неделе Иван Ургант вернулся в Россию, но... как оказалось, временно. Коллеги шоумена то и дело твердят, что он спешно распродает имущество. Неужели ведущий собрался эмигрировать? Слухи о переезде Ивана Урганта за границу ходят давно. Отец шоумена пытается сгладить обстановку, отмечая, что сын сконцентрирован на семье и работе, поэтому не выходит на связь. Но публика не внимает словам Андрея Львовича. С каждым днем появляются все новые факты об эмиграции Ивана. Вот и Мария Шукшина подлила масла в огонь. «Почему «вечерний патриот» Ургант по приезде из Израиля начал заниматься своей недвижимостью, а не чем-то, что могло бы принести пользу нашей стране, я не знаю. Им, «большим патриотам», виднее!» — возмутилась 54-летняя актриса, намекнув на недавнее высказывание Дмитрия Пескова.
Иван Ургант - архив Instagram (запрещённая организация на территории РФ) Напомним, несколько дней назад пресс-секретарь президента заявил, что не осуждает тех, кто покинул страну, испугавшись или не осознав новой политической реальности. «Я очень хорошо знаю Урганта, он большой патриот. У него может быть своя точка зрения. Не нужно клеветать на людей, не нужно записывать их в «пятую колонну». Ни в коем случае!» — говорил Дмитрий Сергеевич. В 2018 году Иван получил израильское гражданство. Говорят, в ближайшее время телеведущий насовсем переберется в средневосточную страну, ведь он неспроста выставил на продажу дом в Подмосковье в «Горках-10» и апартаменты в Москва-Сити. Если насчет отъезда 43-летний артист молчит, то возобновление своего шоу прокомментировал. Как сообщил шоумен, съемки «Вечернего Урганта» вот-вот возобновятся. Так, кто же вводит общественность в заблуждение — отец Ивана, который хочет оградить его от сплетен или сам ведущий, желающий скрыть свои истинные планы?
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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