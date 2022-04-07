Мединский Владимир Ростиславович: должность, биография, семья, личная жизнь

Детство и юность

Старт карьеры

Пост министра в правительстве

Многогранная и плодотворная работа

Отдельные аспекты

Должность Владимира Ростиславовича — помощник Президента РФ. Это видный государственный и политический деятель России. До начала 2020 года он занимал пост министра культуры. Его политическое мировоззрение позиционируется как ультраконсервативное. Книги, в которых освещаются важные вехи российской истории, опровергают это утверждение о видной фигуре российского истеблишмента.Сведений о начале биографии немного, но они интересны и убедительно доказывают, что продвижение по карьерной лестнице и занимаемая Владимиром Ростиславовичем Мединским должность — результат воспитания, окружения и выдающихся личных качеств. На сегодняшний день ему исполнилось 52 года. Он родился в 1970 году в семье военного и врача-терапевта.Отец — полковник, участник боевых действий в Афганистане. Он принимал неоднократное участие в миссиях по ликвидации последствий техногенных катастроф и природных катаклизмов, по национальности — русский, по долгу службы переезжал неоднократно. Сын родился в г. Смела Черкасской области, после нескольких переездов семья оказалась в Москве.О матери известно немного — только то, что ее звали Алла Викторовна и она была по профессии терапевтом. Кроме сына, у нее есть дочь по имени Татьяна.Среднее учебное заведение Владимир закончил в Москве, намеревался учиться в столичном ВВКУ и пойти по стопам отца-военного, но не прошел медкомиссию из-за зрения. Зато легко поступил в другой востребованный ВУЗ — МГИМО, где стал получать профессию журналиста-международника.О незаурядных способностях В. Р. Мединского свидетельствует не только факт поступления в высшее учебное заведение, где конкурс — один из самых высоких в стране, но и получение им Ленинской стипендии, которая полагалась только отличникам. Через год после обретения Россией независимости он закончил МГИМО, получив специализацию международника, а затем превратился в известного профессионала в области PR-технологий. Спустя 20 лет после выпуска он написал художественный роман, по которому впоследствии были поставлены спектакли, в том числе, и в Малом театре в столице.Мединский стал заметной и востребованной фигурой, получил известность в политических кругах благодаря занимаемым постам и должностям:практику проходил в должности помощника советского и российского пресс-секретаря посольства в Вашингтоне;вуз закончил с красным дипломом, затем продолжил обучение в аспирантуре;сразу после окончания стал кандидатом наук, уже год спустя после этого события занял должность профессора кафедры;еще через год защитил докторскую диссертацию по весьма животрепещущей проблеме стратегии внешней политики деятельности РФ в новых условиях, которые создавались глобалистами.А. Жарковский, политолог: «Можно без преувеличения утверждать, что успешной биографией Владимир Ростиславович Мединский обязан природной одаренности и выдающимся аналитическим способностям. Сложно говорить о протекции, если отец полковник, хотя обучение в МГИМО — всегда высокая ступенька для карьерного роста. Поразительно, что, совмещая бизнес и обучение в аспирантуре, он сумел основать свое агентство по продвижению рекламной продукции, впоследствии ставшее заметной фигурой даже в этом обширном сегменте».Эта почетная и хлопотная работа была предложена Мединскому при президенте Д. Медведеве. Противоположно-полярные оценки его деятельности на ответственной должности вызваны неоднократными конфликтами с режиссерами, артистами, представителями так называемого современного искусства. Участники конфликта впоследствии были лишены государственного финансирования из-за спорных и скандальных концепций, отрыва от реальных проблем, нуждавшихся, по мнению министра, в освещении, никому не нужных экспериментов в странных направлениях, отчетливо попахивавших дурновкусием.Многие из них впоследствии неоднократно высказывали несогласие с политикой государства, поддерживали либеральные и антиправительственные выступления, уехали за рубеж или продолжили свою деятельность за средства, выделяемые другими государствами.Правительство РФ неоднократно акцентировало внимание на заслугах министра в области развития доверенной ему отрасли:успешное проведение нескольких Годов культуры;практическая реализация намеченных реформ в сфере культуры;существенное пополнение реестра культурного наследия России и внесение в список ЮНЕСКО новых отечественных объектов.Результатом плодотворной деятельности Владимира Ростиславовича стало повышение в несколько раз зарплат работников культурной сферы, восстановление кинотеатров, перевод на удвоенное государственное финансирование библиотек и внедрение современного стандарта их работы. Непременно следует упомянуть, что за время его плодотворного труда на ответственной должности создавался портал, на котором появлялась и обновлялась информация о прошлых и нынешних знаковых событиях культурного пространства РФ, анонсы множества культурных событий.Деятельность в Военно-историческом обществе, установившем множество памятников, мемориалов и обелисков, выставки, организовавшего военно-патриотические лагеря, экскурсии, использовавшего интернет-ресурсы по российской истории и культуре — все это только небольшой список заслуг, за которые Мединский был включен Русским биографическим институтом в список выдающихся людей десятилетия. Об этом, а не о конфликтах с сомнительными режиссерами и актерами должны упоминать порталы, на которых сейчас размещается его биография.В списке заслуг Мединского — возврат системы советского времени по субсидированию театральных гастролей, разработка новых правил господдержки кинематографа.В конце февраля он был выбран главой делегации для переговоров с Украиной, на которой Армия РФ проводит специальную военную операцию. В некоторых источниках такой шаг российского лидера попробовали объяснить якобы украинским происхождением Владимира Ростиславовича Мединского, однако его семья — русская и место рождения пришлось на Украину только по долгу службы отца-военного.Подробное объяснение назначения на переговоры дал Д. Песков, пресс-секретарь Президента. Оно обусловлено:огромным багажом знаний;прекрасной способностью быстро анализировать ситуацию;умением проводить аналогии с историческими коллизиями;природным даром принимать мгновенные решения.Немалую роль сыграли деловые качества, глубочайшая экспертность, неоднократно продемонстрированная В. Р. Мединским на занимаемых им ответственных постах.В свете нынешних событий многие издания стали интересоваться личной жизнью нынешнего помощника Президента РФ. Но из достоверных источников известно немногое: он женат на Марине Олеговне (в девичестве Никитиной), в семье воспитывается четыре ребенка. Младший появился на свет 4 года назад, старшие учатся в Москве, в элитной школе. О жене известно только то, что она занимается бизнесом и зарабатывает больше мужа.У нынешнего помощника Президента есть государственные награды РФ (в том числе ордена Дружбы и Знак почета), а также:ведомственные (медаль от СВР РФ);региональные — от Хакасии, Калужской и Самарской области, Чечни;общественные и зарубежные награды — от РПЦ, Совета ветеранов мотострелковой дивизии им. И. Панфилова;от Патриарха — за восстановление храмов Московской области.Литературная и публицистическая деятельность политика сделала его лауреатом Международной премии им. В. Пикуля, командором Ордена культурных заслуг в Монако.В. Р. Мединский — общественный, государственный и политический деятель, неоднократно награжденный орденами, медалями, почетными знаками и званиями. Он родился на Украине, поскольку там проходил службу его отец, советский офицер, полковник. Закончил МГИМО с красным дипломом, защитил докторскую диссертацию, автор художественных и публицистических книг.Политик сделал огромный вклад в восстановлении объектов российской культуры и истории. В настоящее время Мединский — помощник Президента России.