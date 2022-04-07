Мединский Владимир Ростиславович: должность, биография, семья, личная жизнь
Сегодня, 11:20
Должность Владимира Ростиславовича — помощник Президента РФ. Это видный государственный и политический деятель России. До начала 2020 года он занимал пост министра культуры. Его политическое мировоззрение позиционируется как ультраконсервативное. Книги, в которых освещаются важные вехи российской истории, опровергают это утверждение о видной фигуре российского истеблишмента.
Детство и юность
Сведений о начале биографии немного, но они интересны и убедительно доказывают, что продвижение по карьерной лестнице и занимаемая Владимиром Ростиславовичем Мединским должность — результат воспитания, окружения и выдающихся личных качеств. На сегодняшний день ему исполнилось 52 года. Он родился в 1970 году в семье военного и врача-терапевта.
Отец — полковник, участник боевых действий в Афганистане. Он принимал неоднократное участие в миссиях по ликвидации последствий техногенных катастроф и природных катаклизмов, по национальности — русский, по долгу службы переезжал неоднократно. Сын родился в г. Смела Черкасской области, после нескольких переездов семья оказалась в Москве.
О матери известно немного — только то, что ее звали Алла Викторовна и она была по профессии терапевтом. Кроме сына, у нее есть дочь по имени Татьяна.
Среднее учебное заведение Владимир закончил в Москве, намеревался учиться в столичном ВВКУ и пойти по стопам отца-военного, но не прошел медкомиссию из-за зрения. Зато легко поступил в другой востребованный ВУЗ — МГИМО, где стал получать профессию журналиста-международника.
Старт карьеры
О незаурядных способностях В. Р. Мединского свидетельствует не только факт поступления в высшее учебное заведение, где конкурс — один из самых высоких в стране, но и получение им Ленинской стипендии, которая полагалась только отличникам. Через год после обретения Россией независимости он закончил МГИМО, получив специализацию международника, а затем превратился в известного профессионала в области PR-технологий. Спустя 20 лет после выпуска он написал художественный роман, по которому впоследствии были поставлены спектакли, в том числе, и в Малом театре в столице.
Мединский стал заметной и востребованной фигурой, получил известность в политических кругах благодаря занимаемым постам и должностям:
практику проходил в должности помощника советского и российского пресс-секретаря посольства в Вашингтоне;
вуз закончил с красным дипломом, затем продолжил обучение в аспирантуре;
сразу после окончания стал кандидатом наук, уже год спустя после этого события занял должность профессора кафедры;
еще через год защитил докторскую диссертацию по весьма животрепещущей проблеме стратегии внешней политики деятельности РФ в новых условиях, которые создавались глобалистами.
А. Жарковский, политолог: «Можно без преувеличения утверждать, что успешной биографией Владимир Ростиславович Мединский обязан природной одаренности и выдающимся аналитическим способностям. Сложно говорить о протекции, если отец полковник, хотя обучение в МГИМО — всегда высокая ступенька для карьерного роста. Поразительно, что, совмещая бизнес и обучение в аспирантуре, он сумел основать свое агентство по продвижению рекламной продукции, впоследствии ставшее заметной фигурой даже в этом обширном сегменте».
Пост министра в правительстве
Эта почетная и хлопотная работа была предложена Мединскому при президенте Д. Медведеве. Противоположно-полярные оценки его деятельности на ответственной должности вызваны неоднократными конфликтами с режиссерами, артистами, представителями так называемого современного искусства. Участники конфликта впоследствии были лишены государственного финансирования из-за спорных и скандальных концепций, отрыва от реальных проблем, нуждавшихся, по мнению министра, в освещении, никому не нужных экспериментов в странных направлениях, отчетливо попахивавших дурновкусием.
Многие из них впоследствии неоднократно высказывали несогласие с политикой государства, поддерживали либеральные и антиправительственные выступления, уехали за рубеж или продолжили свою деятельность за средства, выделяемые другими государствами.
Правительство РФ неоднократно акцентировало внимание на заслугах министра в области развития доверенной ему отрасли:
успешное проведение нескольких Годов культуры;
практическая реализация намеченных реформ в сфере культуры;
существенное пополнение реестра культурного наследия России и внесение в список ЮНЕСКО новых отечественных объектов.
Результатом плодотворной деятельности Владимира Ростиславовича стало повышение в несколько раз зарплат работников культурной сферы, восстановление кинотеатров, перевод на удвоенное государственное финансирование библиотек и внедрение современного стандарта их работы. Непременно следует упомянуть, что за время его плодотворного труда на ответственной должности создавался портал, на котором появлялась и обновлялась информация о прошлых и нынешних знаковых событиях культурного пространства РФ, анонсы множества культурных событий.
Многогранная и плодотворная работа
Деятельность в Военно-историческом обществе, установившем множество памятников, мемориалов и обелисков, выставки, организовавшего военно-патриотические лагеря, экскурсии, использовавшего интернет-ресурсы по российской истории и культуре — все это только небольшой список заслуг, за которые Мединский был включен Русским биографическим институтом в список выдающихся людей десятилетия. Об этом, а не о конфликтах с сомнительными режиссерами и актерами должны упоминать порталы, на которых сейчас размещается его биография.
В списке заслуг Мединского — возврат системы советского времени по субсидированию театральных гастролей, разработка новых правил господдержки кинематографа.
В конце февраля он был выбран главой делегации для переговоров с Украиной, на которой Армия РФ проводит специальную военную операцию. В некоторых источниках такой шаг российского лидера попробовали объяснить якобы украинским происхождением Владимира Ростиславовича Мединского, однако его семья — русская и место рождения пришлось на Украину только по долгу службы отца-военного.
Подробное объяснение назначения на переговоры дал Д. Песков, пресс-секретарь Президента. Оно обусловлено:
огромным багажом знаний;
прекрасной способностью быстро анализировать ситуацию;
умением проводить аналогии с историческими коллизиями;
природным даром принимать мгновенные решения.
Немалую роль сыграли деловые качества, глубочайшая экспертность, неоднократно продемонстрированная В. Р. Мединским на занимаемых им ответственных постах.
Отдельные аспекты
В свете нынешних событий многие издания стали интересоваться личной жизнью нынешнего помощника Президента РФ. Но из достоверных источников известно немногое: он женат на Марине Олеговне (в девичестве Никитиной), в семье воспитывается четыре ребенка. Младший появился на свет 4 года назад, старшие учатся в Москве, в элитной школе. О жене известно только то, что она занимается бизнесом и зарабатывает больше мужа.
У нынешнего помощника Президента есть государственные награды РФ (в том числе ордена Дружбы и Знак почета), а также:
ведомственные (медаль от СВР РФ);
региональные — от Хакасии, Калужской и Самарской области, Чечни;
общественные и зарубежные награды — от РПЦ, Совета ветеранов мотострелковой дивизии им. И. Панфилова;
от Патриарха — за восстановление храмов Московской области.
Литературная и публицистическая деятельность политика сделала его лауреатом Международной премии им. В. Пикуля, командором Ордена культурных заслуг в Монако.
Итоги
В. Р. Мединский — общественный, государственный и политический деятель, неоднократно награжденный орденами, медалями, почетными знаками и званиями. Он родился на Украине, поскольку там проходил службу его отец, советский офицер, полковник. Закончил МГИМО с красным дипломом, защитил докторскую диссертацию, автор художественных и публицистических книг.
Политик сделал огромный вклад в восстановлении объектов российской культуры и истории. В настоящее время Мединский — помощник Президента России.
По материалам: Клео