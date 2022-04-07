Минобороны сообщило о подготовке ВСУ провокации с хлором под Харьковом

Тема: Военная операция на Украине

00:45 Автор: Жанна Звягина

Источник: РИА Новости

Представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил о подготовке украинскими спецслужбами в Первомайске Харьковской области крупной провокации с использованием отравляющих веществ, передает в среду РИА «Новости».

По его словам, на производстве «Химпром» сотрудниками Службы безопасности Украины заминировано хранилище с 120 тоннами хлора с тем, чтобы впоследствии обвинить Россию в «создании химической катастрофы, повлекшей гибель местных жителей».

В ночь на 21 марта в украинском городе Сумы была реализована спланированная провокация украинских националистов. Исходя из заявления главы сумской областной администрации, на заводе «Сумыхимпром» произошла утечка аммиака. Пострадавших среди жителей удалось избежать благодаря тому, что воздушные массы двигались не в сторону города.

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С 24 февраля Вооруженные силы РФ проводят специальную военную операцию на Украине, целью которой является демилитаризация и денацификация страны.

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