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Мишустин: Правительство против признания криптовалюты деньгами

Мишустин: Правительство против признания криптовалюты деньгами

15:19  Автор: Анна Шушкина



К регулированию оборота криптовалюты надо подходить очень аккуратно. В законодательстве нужно учесть все элементы, которые так или иначе ее характеризуют. Об этом сказал глава кабмина Михаил Мишустин в ходе отчета правительства о работе за 2021 год в Госдуме.

«Какие меры Правительство планирует принимать для вывода криптоиндустрии в правовое поле?» - с таким вопросом к премьер-министру обратился депутат Андрей Луговой (ЛДПР).

Мишустин сообщил, что в кабмине приняли соответствующую концепцию, которая была утверждена министерством финансов. «Здесь есть ряд развилок… Криптоактивы или цифровые финансовые активы — это непростые инструменты, к ним надо относиться аккуратно», — сказал премьер-министр.


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Правительство, по его словам, против признания криптовалюты средствами для расчетов или деньгами. «Здесь мы разделяем позицию Центробанка, считаем, этого делать нельзя», — сказал. Что касается оборота криптовалюты, ее регулирования, здесь нужно серьезно поработать, чтобы учесть в законах все соответствующие элементы, которые так или иначе характеризуют криптовалюту, считает он. "Они же, в принципе, достаточно разные типы цифровых валют. У нас есть: валюты центральных банков, есть те самые биткоины, альткоины, есть токены, стейблкоины», — сказал Мишустин.

Конечно, по поводу их регулирования нужно серьезно думать, добавил он. Больше 10 млн молодых людей сегодня открыли криптокошельки, на которые перевели значительные средства — по разным оценкам они превышают 10 трлн рублей. В концепции, которую утвердило Правительство, по его словам, предусматривается обеспечение прослеживаемости как денежных потоков, так и транзакций с криптовалютами.



#криптовалюта #деньги

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# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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