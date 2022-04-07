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Мишустин: Предприятия научились работать в условиях пандемии COVID-19

Мишустин: Предприятия научились работать в условиях пандемии COVID-19

12:49  Автор: Екатерина Кутузова



Российские предприятия смогли перенастроить свою работу и развиваться в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции. Об этом 7 апреля заявил глава Правительства Михаил Мишустин на пленарном заседании Госдумы.

«Результатом прошлого года стал уверенный рост экономики. Большинство предприятий смогли перенастроить свое дело, научились жить и развиваться, несмотря на риски, связанные с коронавирусом», — сказал он.

По словам Мишустина, во втором квартале прошлого года Россия вышла на допандемийный уровень по объему валового внутреннего продукта.

«И в целом по итогам прошедших 12 месяцев объем ВВП увеличился на 4,7%. Обновил рекорд российский несырьевой, неэнергетический экспорт. Он увеличился почти на 40%», — сказал Мишустин.

Основной вклад в экономический рост внесли промышленность и торговля, прежде всего за счет внутреннего спроса, пояснил премьер-министр. «При этом обрабатывающий сектор прибавил 5%, в том числе, почти на 10% выросло производство машиностроительного комплекса, в частности на 30% - грузовых автомобилей», — добавил он.


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#коронавирус

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По материалам: pnp.ru

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