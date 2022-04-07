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Моргенштерн хочет расстаться с женой

Моргенштерн хочет расстаться с женой
Певец Моргенштерн сделал неоднозначное заявление. Рэпер Алишер Моргенштерн и его возлюбленная Дилара Зинатуллина стали супругами в конце лета прошлого года. Свадьбу в стиле 90-х вела Ксения Собчак. Через несколько месяцев после торжества пара перебралась в Дубай. А теперь музыкант намекает на скорый развод.
Моргенштерн с женой - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «Миллионы слов лезут наружу, но мы молча доедаем наш последний ужин. Детка, ты же знаешь, я тебе не нужен! Рок-звезда не может быть хорошим мужем», — цитирует строчки из еще не вышедшей песни Моргенштерна телеграм-канал «Рифмы и панчи». Добавим, в Дубай Моргенштерн уехал после того, как на него было заведено дело по пропаганде наркотиков.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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