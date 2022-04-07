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MX Unleashed сейчас можно забрать бесплатно на Xbox

MX Unleashed сейчас можно забрать бесплатно на Xbox


На приставках Xbox One и Xbox Series X | S по программе Games With Gold в этом месяце можно забрать множество игр. Ранее мы уже сообщали о двух основных играх по подписке для российского региона, плюс о трех проектах из других регионах. Нашлась еще одна игра, которую можно получить бесплатно на Xbox при наличии «золотой» подписки — MX Unleashed.

Игру MX Unleashed уже неоднократно можно было бесплатно забрать на Xbox. Сейчас игра снова доступна, все игроки с подпиской Xbox Live Gold или Xbox Game Pass Ultimate могут забрать ее бесплатно, в том числе из российского региона – ниже дана прямая ссылка на игру в Microsoft Store.

MX Unleashed

MX Unleashed — гоночная видеоигра 2004 года, разработанная Rainbow Studios и выпущенная THQ для PlayStation 2 и Xbox. Игра также обратно совместима с Xbox One.
Перейти в Microsoft Store

MX Unleashed – это игра 2004 года выпуска с оригинального Xbox. Она работает на Xbox One и Xbox Series X | S за счет программы обратной совместимости. Проект имеет улучшения до Xbox One X.


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По материалам: newxboxone

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