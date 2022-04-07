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Небольшой тизер Grand Theft Auto VI есть в новом издании Grand Theft Auto San Andreas

Небольшой тизер Grand Theft Auto VI есть в новом издании Grand Theft Auto San Andreas


Когда состоялся релиз переиздания Grand Theft Auto San Andreas (в рамках трилогии), некоторые игроки обратили внимание на интересную картину, которой не было в оригинальной игре. На картине изображен типичный американский частный дом. Ниже можно видеть это изображение в плохом качестве из самой игры.


Уже тогда, когда игроки только обратили внимание на эту картину, появились слухи, что это может быть «пасхалка» от разработчиков, намекающая на новую игру серии. Сегодня игровой инсайдер Matheusbr9895_ заявил, что у него есть подтверждение данного предположения. Он написал в Twitter следующее:

Спустя несколько месяцев. Мне подтвердили, что это изображение из следующей части Grand Theft Auto.

Ниже можно видеть это изображение с картины в Grand Theft Auto San Andreas в улучшенном качестве.


Напомним, новая часть Grand Theft Auto уже находится в разработке, что подтверждено официально, но пока не было никакой информации о проекте.

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По материалам: newxboxone

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