Николай Басков высказался об импортозамещении

Певец Николай Басков уверен, что в России будут выращивать бананы. Артист в «Телеграме» выступил с достаточно смелым заявлением. Он не исключил, что Россия может в будущем сама начать выращивать бананы. «Крутые планы. А мы, русские, и бананы еще вырастим», сказал Николай Басков.Николай Басков - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Ранее президент России Владимир Путин заявил, что необходимо увеличить выпуск в первую очередь тех групп товаров, которые страна отчасти вынуждена закупать за границей. «Естественно, бананы мы не производим, и это отдельная статья нашего импорта», — сказал президент. Заметим, что цены на бананы в России поднялись примерно в два раза за последний месяц. При этом один из основных поставщиков бананов, Эквадор, вынужден уничтожать урожай, потому что нет каналов сбыта. Эта страна ранее присоединилась к санкциям против России.