Объявлена дата релиза Hello Neighbor 2 — игра сразу будет в Game Pass

Вадим Карасев





Игру Hello Neighbor 2 анонсировали в 2020 году и обещали выпустить в 2021 году. Но разработчики не успели с ранее заявленной датой релиза, но в 2021 году стало известно о планах выпустить проект сразу в подписке Game Pass. Теперь же игра получила дату выхода — издательство tinyBuild сегодня сообщило, что игра Hello Neighbor 2 станет доступна 6 декабря 2022 года.

Кроме объявления даты релиза игры, разработчики Hello Neighbor 2 сообщили, что сегодня стартует бета-тестирование проекта. Доступ к бета-версии получат игроки, которые предварительно заказали проект. Игру по предзаказу можно приобрести в обычной версии за $39,99 или в Deluxe-варианте за $59,99. Покупатели Deluxe-версии Hello Neighbor 2 получат доступ к игре на 5 дней раньше релиза, плюс 3 DLC.

Hello Neighbor 2 Deluxe Edition

Сделайте предзаказ Hello Neighbor 2 и сразу получите эксклюзивный доступ к бета-версии игры. Если вы сделаете предзаказ расширенного издания…

Перейти в Microsoft Store

Ниже можно посмотреть новый трейлер Hello Neighbor 2, который представили к старту бета-версии проекта.

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