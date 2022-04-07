Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Объявлена дата релиза Hello Neighbor 2 — игра сразу будет в Game Pass

Объявлена дата релиза Hello Neighbor 2 — игра сразу будет в Game Pass


Игру Hello Neighbor 2 анонсировали в 2020 году и обещали выпустить в 2021 году. Но разработчики не успели с ранее заявленной датой релиза, но в 2021 году стало известно о планах выпустить проект сразу в подписке Game Pass. Теперь же игра получила дату выхода — издательство tinyBuild сегодня сообщило, что игра Hello Neighbor 2 станет доступна 6 декабря 2022 года.

Кроме объявления даты релиза игры, разработчики Hello Neighbor 2 сообщили, что сегодня стартует бета-тестирование проекта. Доступ к бета-версии получат игроки, которые предварительно заказали проект. Игру по предзаказу можно приобрести в обычной версии за $39,99 или в Deluxe-варианте за $59,99. Покупатели Deluxe-версии Hello Neighbor 2 получат доступ к игре на 5 дней раньше релиза, плюс 3 DLC.

Hello Neighbor 2 Deluxe Edition

Сделайте предзаказ Hello Neighbor 2 и сразу получите эксклюзивный доступ к бета-версии игры. Если вы сделаете предзаказ расширенного издания…
Перейти в Microsoft Store

Ниже можно посмотреть новый трейлер Hello Neighbor 2, который представили к старту бета-версии проекта.


Watch this video on YouTube
# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

Последние новости

Сергей Безруков заявил, что американцы скупают билеты на Евгения Онегина
Сергей Безруков заявил, что американцы скупают билеты на Евгения
Александр Васильев дал совет, как одеваться модно и дешево
Александр Васильев дал совет, как одеваться модно и дешево
100 лет назад на этом острове посреди моря забыли 100 человек и вернулись туда спустя 7 лет
100 лет назад на этом острове посреди моря забыли 100 человек и
Объявлена дата релиза Hello Neighbor 2 — игра сразу будет в Game Pass
Объявлена дата релиза Hello Neighbor 2 — игра сразу будет в Game Pass
Как выглядит eFootball 2022 после крупного патча 1.0.0 — показали геймплей
Как выглядит eFootball 2022 после крупного патча 1.0.0 — показали
Мария Шукшина возмущена «патриотом» Ургантом, распродающем свою недвижимость в Москве
Мария Шукшина возмущена «патриотом» Ургантом, распродающем свою
Евгения Медведева высказалась о своей откровенной фотосъемке
Евгения Медведева высказалась о своей откровенной фотосъемке
Тина Канделаки высказалась о Маргарите Симоньян
Тина Канделаки высказалась о Маргарите Симоньян
Андрей Малахов озвучил причину своего ухода с Первого канала
Андрей Малахов озвучил причину своего ухода с Первого канала
Рената Литвинова живет за счет миллионера
Рената Литвинова живет за счет миллионера
Дмитрий Орлов высказался об отношениях с Ириной Пеговой
Дмитрий Орлов высказался об отношениях с Ириной Пеговой
Небольшой тизер Grand Theft Auto VI есть в новом издании Grand Theft Auto San Andreas
Небольшой тизер Grand Theft Auto VI есть в новом издании Grand Theft

Топ на сегодня

Джигана суд может лишить детей
Джигана суд может лишить детей
Лера Кудрявцева призналась, что ей порой страшно на себя смотреть
Лера Кудрявцева призналась, что ей порой страшно на себя смотреть
Похудевший и обедневший Григорий Лепс поделился фото с детьми
Похудевший и обедневший Григорий Лепс поделился фото с детьми
Камила Валиева - фигуристка: биография, родители, национальность, достижения (фото)
Камила Валиева - фигуристка: биография, родители, национальность,
Как узнать своё предназначение: советы и практики для раскрытия внутреннего потенциала
Как узнать своё предназначение: советы и практики для раскрытия

Еще по теме

Hello Neighbor 2 выйдет в 2022 году, показан новый геймплей
Показали новый трейлер Hello Neighbor 2 с геймплеем игры
Официально: ANVIL добавят в Game Pass в день релиза
Подписчики Game Pass Ultimate получат эксклюзивный набор Pass Tense в Halo Infinite