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Официально анонсированы ремейки Max Payne и Max Payne 2 от студии Remedy

Официально анонсированы ремейки Max Payne и Max Payne 2 от студии Remedy


Студия Remedy официально объявила о разработке ремейков первых двух игр серии Max Payne. Проекты Max Payne и Max Payne 2: The Fall of Max Payne выйдут в виде ремейка в едином сборнике. Создаются игры в рамках сотрудничества с Rockstar. На данный момент дата выхода обновленных игр Max Payne не называется, но уже известен список платформ — Xbox Series X | S, Playstation 5 и PC.

В анонсе ремейков Max Payne отмечается, что финансированием занимается Rockstar. Финансирование будет соответствовать типичному производству Remedy AAA-игр. Игры будут созданы на движке Remedy — Northlight, который применялся, например, в Control.

Сэм Хаузер, основатель Rockstar Games, следующим образом прокомментировал разработку нового проекта:

Мы были в восторге, когда наши давние друзья из Remedy предложили нам переделать оригинальные игры Max Payne. Мы большие поклонники работы, которую команда Remedy создавала на протяжении многих лет, и мы не можем дождаться, чтобы сыграть в эти новые версии.

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По материалам: newxboxone

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