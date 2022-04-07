Официально анонсированы ремейки Max Payne и Max Payne 2 от студии Remedy

Вадим Карасев





Студия Remedy официально объявила о разработке ремейков первых двух игр серии Max Payne. Проекты Max Payne и Max Payne 2: The Fall of Max Payne выйдут в виде ремейка в едином сборнике. Создаются игры в рамках сотрудничества с Rockstar. На данный момент дата выхода обновленных игр Max Payne не называется, но уже известен список платформ — Xbox Series X | S, Playstation 5 и PC.

В анонсе ремейков Max Payne отмечается, что финансированием занимается Rockstar. Финансирование будет соответствовать типичному производству Remedy AAA-игр. Игры будут созданы на движке Remedy — Northlight, который применялся, например, в Control.

Сэм Хаузер, основатель Rockstar Games, следующим образом прокомментировал разработку нового проекта: