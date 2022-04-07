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Олег Дерипаска жестко ответил Любови Соболь, обвинившей его в поддержке Владимира Путина

Олег Дерипаска жестко ответил Любови Соболь, обвинившей его в поддержке Владимира Путина

Миллиардер и основатель компании "Русал" Олег Дерипаска в своем телеграм-канале опубликовал ответ оппозиционному политику, юристу Любови Соболь из Фонда борьбы с коррупцией (ФБК признан экстремистской организацией и запрещен в РФ), которая накануне записала видеообращение к нему и обвинила его в многолетней поддержке Владимира Путина.

В ролике, опубликованном на YouTube, Соболь перечисляет российских олигархов, высказавшихся за последнее время против военной спецоперации России на Украине, включая Олега Тинькова и Владимира Лисина. "Самая поразительная трансформация", по словам Соболь, произошла с Олегом Дерипаской, который ранее открыто поддерживал Путина: "не забывал с завидным постоянством хвалить президента в своих публичных выступлениях и, разумеется, ругать оппозицию". Теперь же, по мнению Соболь, Дерипаска уже не так лоялен к власти — об этом якобы свидетельствуют и его рассуждения о будущем России. Например, недавно он предрек стране жесточайший финансовый кризис, в три раза более тяжелый, чем в 1998-м.

Сегодня же риторика короля алюминия изменилась настолько, что его телеграм-канал легко можно спутать с личным блогом оппозиционно настроенного журналиста... Вот что делает с человеком потеря многомиллиардного состояния,

— говорит Любовь в ролике.

Она посоветовала бизнесмену "винить в происходящем только двух человек" — Владимира Путина и самого себя.

Ответ предпринимателя оказался довольно эмоциональным:

Любовь Соболь обратилась ко мне нравоучительным тоном учительницы начальных классов и призвала взять на себя вину за то, что происходит на Украине. Да, подумалось, похоже, еще одна поехала кукухой, ведь даже эта манера речи для хамоватой, в сущности, женщины, смотрится абсолютно нелепо.

Сравнив манеру повествования Соболь с "педагогическими интонациями седой Надежды Крупской", Дерипаска также использовал выражение "словесный и смысловой винегрет", а далее продолжил:

Сколько больниц, школ, парков, дорог построено из моих налогов за последние 30 (!) лет, сколько людям пользы из этого вышло! Вам не понять. Вы относитесь к тому шумному московскому меньшинству, которое живет на гранты, донаты, подарки, подачки и откаты за наезды на бизнесменов, не заморачиваясь своим вкладом в бюджетные налоговые доходы города Москвы или страны. Ваше кредо — бюджетный паразитизм. Всеми общественными благами пользуетесь в три горла, но ни копеечки ни людям, ни в казну! <...>

Я таких, как вы и ваши подельники-паразиты, не люблю и даже презираю. Морально разложившиеся, погрязшие в бытовом разврате, ищущие, где бы получить очередную подачку, никогда не отвечающие за свои слова и не извиняющиеся за клевету и ложь, не гнушающиеся брать биткоинами за распространение фейковых новостей о корпоративных конфликтах в России, по моему глубокому убеждению, не имеют никакого политического будущего в России. Ни при Путине, ни после Путина, ни вместо Путина. Потому что шакалам-паразитам отведено свое особое место в истории. <...> У вас нет политического будущего в России. Никогда. Потому что нашей стране и нашему народу нужны не только прочный мир и безопасность, но и промышленность, и сильная суверенная финансовая система.

Саму Любовь и ее единомышленников предприниматель также обвинил в том, что они "испугались будущей реальной политической борьбы в России и начали поливать грязью порядочных людей":

Не бойтесь, я не рвусь в начальники. Я привык зарабатывать, создавая что-то реальное сам, собственным умом и совместным с коллегами трудом. Но в одном, повторяю, ваши страхи оправданны — таким, как вы, паразитам, в этой будущей Вольной России не удастся пробиться к власти или, как вы часто говорите, к кормушке, сколько бы вы ни старались. <...> Скучно, девушка… паразит…

 — так закончил свою отповедь Олег Дерипаска, прикрепив к посту ссылку на страницу в "Википедии", посвященную нашумевшему фильму "Паразиты" южнокорейского режиссера Пон Джун-хо.


Маргарита Дорошевич
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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