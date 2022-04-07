Паулину Андрееву запечатлели во время ужина с Чубайсом и его женой в ресторане Стамбула

В Сеть попало фото совместного ужина актрисы Паулины Андреевой с политиком Анатолием Чубайсом и его женой-режиссером Авдотьей Смирновой. Неизвестно, что делает Паулина Андреева в Стамбуле, где и встретилась с Авдотьей Смирновой, в фильме которой «Вертинский», она сыграла Веру Холодную. Супругу Федора Бондарчука сфотографировали в одном из ресторанов Стамбула. Звезда ужинала вместе с Авдотьей Смирновой и ее мужем- политиком Анатолием Чубайсом. «Прямо сейчас в стамбульском ресторане Isola заседают Паулина Андреева и Чубайс со своей Дуней. За одним столом, что удивительно», — сообщил автор телеграм-канала Pink Birkin. Куда делся Федор Бондарчук— информации нет. Возможно, скоро он присоединится к жене. Или наоборот: ждет, когда же она сама вернется в Москву.Паулина Андреева с Дуней Смирновой и Анатолием Чубайсом Еще 23 марта стало известно, что экс-глава «Роснано» Анатолий Чубайс покинул российскую столицу и отправился в Турцию. Тогда он резко уволился с поста специального представителя президента России по вопросам устойчивого развития и просто испарился — журналисты никак не могли понять, куда он делся. И только благодаря случайному прохожему, который сфотографировал Анатолия на улице Стамбула в очереди к банкомату, стало известно его местоположение. Паулина также не сообщала, что планирует покинуть страну, как это делали многие звезды. Впрочем, Андреева и Бондарчук отличаются от основной массы деятелей шоу-бизнеса — они ведут достаточно закрытый образ жизни и практически не делятся с прессой подробностями личных взаимоотношений. Если Паулина улетела не в отпуск, а на подольше, то можно предположить, что причиной отъезда стали события последних недель. Паулина высказывалась о них в конце февраля. Она присоединилась к группе российских сценаристов, которые написали и подписали открытое письмо против происходящего. После актриса хранила молчание — она сосредоточилась на работе в театре, пока у нее была такая возможность.