Переключиться на Xbox в качестве источника ТВ теперь можно с геймпада одной кнопкой

Вадим Карасев





Компания Microsoft представила новую функцию Xbox, которая уже доступна всем игрокам. Функция связана с HDMI-CEC — технологией, которая есть почти в каждом современном телевизоре, и она дает возможность управлять действиями телевизора при помощи сторонних устройств, в том числе консолей Xbox. Ранее Microsoft уже внедрила несколько функций в Xbox, связанных с HDMI-CEC, а теперь представила новую.

Теперь в настройках Xbox можно активировать опцию «Switch TV Input using controller» («Переключить ввод ТВ с помощью геймпада»). Если данная опция активна, переключиться к Xbox в качестве источника можно будет в любой момент одним нажатием кнопки Xbox на геймпаде (светящаяся кнопка). Нажав кнопку Xbox на геймпаде, телевизор переключит источник ввода на консоль.





Функция уже доступна на всех консолях Xbox Series X | S. Ее можно найти в настройках «Параметры включения ТВ и A/V».