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Похудевший и обедневший Григорий Лепс поделился фото с детьми

Похудевший и обедневший Григорий Лепс поделился фото с детьми
Музыкант Григорий Лепс, несмотря на все неприятности, находит утешение и радость в кругу своих детей. Полгода назад в жизни Григория Лепса началась черная полоса. Сначала внезапный развод с женой и лечение в клинике, потом арест 20 миллионов долларов на зарубежных счетах и проигранный недавно суд по иску Кремлевского дворца. Несмотря на все неприятности, артист не падает духом и пребывает в хорошем настроении. Сегодня Лепс поделился в Сети снимком, на котором он находится в окружении любящих детей: Ивана, Николь и Евы. В кадр также попали подруги старшей дочери Григория — солистки группы «Cosmic girls».
Григорий Лепс с детьми в ресторане «Ужин с детьми и Cosmos girls!» — написал Григорий. Фанатов восхищает, что певец, несмотря на развод, продолжает оставаться для своих детей образцовым отцом. «Лепс вообще исхудал. Не узнать человека», «Здорово, красота какая и все вместе, круто и Г. В. С улыбкой от души на лице», «Семейный отдых!!», «Да, знатно Григорий Викторович похудел», «За большим столом собралась семья. Видно всем и сразу улыбку Главаря», - пишут поклонники в комментариях. Кстати, многие обратили внимание, что Лепс заметно не только похудел, но и похорошел за последние недели. Он сбросил лишний вес и избавился от отеков. Говорят, что перемены во внешнем виде звезды связаны с его полным отказом от спиртного.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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