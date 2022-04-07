Похудевший и обедневший Григорий Лепс поделился фото с детьми

Музыкант Григорий Лепс, несмотря на все неприятности, находит утешение и радость в кругу своих детей. Полгода назад в жизни Григория Лепса началась черная полоса. Сначала внезапный развод с женой и лечение в клинике, потом арест 20 миллионов долларов на зарубежных счетах и проигранный недавно суд по иску Кремлевского дворца. Несмотря на все неприятности, артист не падает духом и пребывает в хорошем настроении. Сегодня Лепс поделился в Сети снимком, на котором он находится в окружении любящих детей: Ивана, Николь и Евы. В кадр также попали подруги старшей дочери Григория — солистки группы «Cosmic girls».Григорий Лепс с детьми в ресторане «Ужин с детьми и Cosmos girls!» — написал Григорий. Фанатов восхищает, что певец, несмотря на развод, продолжает оставаться для своих детей образцовым отцом. «Лепс вообще исхудал. Не узнать человека», «Здорово, красота какая и все вместе, круто и Г. В. С улыбкой от души на лице», «Семейный отдых!!», «Да, знатно Григорий Викторович похудел», «За большим столом собралась семья. Видно всем и сразу улыбку Главаря», - пишут поклонники в комментариях. Кстати, многие обратили внимание, что Лепс заметно не только похудел, но и похорошел за последние недели. Он сбросил лишний вес и избавился от отеков. Говорят, что перемены во внешнем виде звезды связаны с его полным отказом от спиртного.