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Путин обсудил с Совбезом противодействие информационным диверсиям на Украине

Путин обсудил с Совбезом противодействие информационным диверсиям на Украине

Тема: Военная операция на Украине


18:43  Автор: Юлия Катенёва


Источник: Kremlin.ru



Президент Владимир Путин обсудил с Советом безопасности противодействие информационных диверсиям на  Украине после провокации в Буче. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Пресс-служба не приводит подробностей совещания, однако поясняет, что обсуждался ход специальной операции на Украине, а также динамика переговоров между российской и украинской делегациями. 

Акцентирован вопрос необходимости «активного противодействия информационным и иным диверсиям украинской стороны, таким, как имела место в Буче», говорится в сообщении.

В совещании приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, зампред Совета Безопасности Дмитрий Медведев, глава администрации Президента Антон Вайно, секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев, глава МВД Владимир Колокольцев, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, и другие.


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#Украина

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По материалам: pnp.ru

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