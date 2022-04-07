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Рената Литвинова живет за счет миллионера

Рената Литвинова живет за счет миллионера
Пресса выяснила, что актриса Рената Литвинова живет припеваючи в Париже. Артистка уехала в Париж, где живет припеваюче. Многие российские звезды шоу-бизнеса сейчас находятся за границей. Их отъезд удивительным образом совпал с началом спецоперации на Украине, хотя некоторые из них твердят, что поездка была давно запланированной. Покинуть Родину решила и Рената Литвинова: она уехала в Париж, отменила спектакль в Петербурге и заявила, что в ближайшее время не поедет домой.
Ренат Литвинова - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Очевидно, что жизнь во Франции – удовольствие не из дешевых. Известно, что у актрисы там есть квартира, но, оставшись без заработка в России, жить на что-то все-таки нужно. В прошлом году журнал Tatler писал, что звезда театра и кино встречается с неким французским миллионером, у которого не только много денег, но и положение в высшем обществе. Как писал журнал, богач не скупится на удовольствия для своей 55-летней возлюбленной. Например, когда ситуация с коронавирусом в мире была напряженной, а заведения были вынужденно закрыты, мужчина сделал так, чтобы актриса смогла отведать блюда «легендарного икорного ресторана на пляс Мадлен». Так что, Рената Литвинова не лыком шита, а ее роскошную жизнь во Франции, вероятно, оплачивает как раз не бедный возлюбленный.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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