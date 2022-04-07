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Сенаторы будут наблюдать за выборами президента Южной Осетии

Сенаторы будут наблюдать за выборами президента Южной Осетии

17:16  Автор: Юлия Катенёва


Источник: ТАСС



Российские сенаторы примут участие в наблюдении за выборами президента Южной Осетии, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу палаты. 

Выборы главы республики состоятся 10 апреля, российские сенаторы будут находиться в Южной Осетии с 8 по 11 апреля.

В составе делегации, которую возглавил член Комитета по международным делам Сергей Цеков, — зампред Комитета по социальной политике Елена Бибикова и член Комитета  по обороне и безопасности Крым Казаноков, следует из сообщения. 

30 марта президент Южной Осетии Анатолий Бибилов назвал вхождение в состав РФ стратегической целью республики и заверил, что необходимые юридические шаги будут сделаны в ближайшее время. Позже власти Южной Осетии уточнили, что референдум о вхождении республики в состав России состоится после выборов президента, которые должны пройти 10 апреля.


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По материалам: pnp.ru

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