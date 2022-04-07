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Сергей Безруков заявил, что американцы скупают билеты на Евгения Онегина

Сергей Безруков заявил, что американцы скупают билеты на Евгения Онегина
Актер Сергей Безруков питает надежду на будущее. Артист и художественный руководитель Московского губернского театра Сергей Безруков в «Телеграме» сообщил, что американцы скупили почти все билеты на оперу «Евгений Онегин» в Метрополитен-опере. «В нью-йоркской Метрополитен-опере можно будет посмотреть оперу «Евгений Онегин» на русском языке. И билеты, что приятно, уже почти полностью раскуплены», сказал Сергей Безруков.
Сергей Безруков Как отметил Сергей Безруков, лично ему это дает надежду, что истинные люди искусства никогда не пойдут на поводу у политических инсинуаций, а великие произведения всегда найдут дорогу к сердцу зрителей. Напомним, что оперу «Евгений Онегин» в нью-йоркской Метрополитен-опере можно будет увидеть 7, 10 и 14 апреля. Свободных мест в большом зале осталось крайне мало. Причем стоимость билетов доходит до 100 долларов.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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