Сергей Глушко поссорился с мамой своей жены

В семье стриптизера Сергея Глушко не все ладно. Похоже, что очередная семья не прошла проверку на прочность, по крайней мере на просторах Интернета. Муж Наташи Королевой Сергей Глушко (Тарзан) и мама певицы Людмила Порывай отписались друг от друга в социальных сетях. При этом совсем недавно танцовщик горой стоял за любимую тещеньку, защищая ее стиль и радуясь ее замечательному характеру.Сергей Глушко с женой - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Отметим, что ранее Сергей Глушко открыто поддержал позицию России относительно последних событий. При этом родиной и его жены Наташи Королевой, и ее мамы Людмилы Порывай является Украина. Экс-жена Игоря Николаева в этой ситуации хранит в Интернете гробовое молчание.