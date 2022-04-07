Слух: Microsoft переплатила, чтобы получить больше чипов для Xbox Series X | S

Вадим Карасев





В последние несколько месяцев появляется все больше информации о том, что консоли Xbox Series X купить проще, чем Playstation 5, тогда как ранее обе эти приставки были в большом дефиците. Еще до начала праздничного сезона 2021 года Фил Спенсер говорил, что Microsoft сделала все возможное, чтобы увеличить количество доступных консолей в продаже на ноябрь-декабрь. А сейчас в ряде стран, в том числе в США, купить Xbox Series X можно без предварительной очереди.

Появились слухи, что Microsoft переплатила производителям чипов, чтобы увеличить количество Xbox Series X | S на рынке. Об этом сообщили ведущие подкаста XboxEra, где часто появляются различные инсайды. Вот что они заявили:

Где-то в апреле [2021 года] я получил сообщение о том, что этой осенью у Microsoft будет много консолей. И в конце концов они это сделали, не так ли?. Microsoft заплатила за приоритет получения чипов на заводах, поэтому мы увидели гораздо больше Xbox и сейчас видим их гораздо больше.

Напомним, что с момента выпуска Xbox Series X и Playstation 5 на консоли существует дефицит.