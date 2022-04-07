Слух: В разработке находится новая часть Ghost Recon

Вадим Карасев





Ubisoft вчера сообщила, что поддержка игры Ghost Recon Breakpoint прекращается — она не будет больше получать новый контент и улучшения. При этом, разработчики пообещали учесть наработанный за время поддержки проекта опыт в своих будущих играх серии. Появились слухи, что новый Ghost Recon уже может быть в разработке.

Портал Kotaku сообщил, ссылаясь на информацию из своих источников, что новая часть Ghost Recon уже разрабатывается. При этом, создание новой игры уже на продвинутой стадии — по их информации релиз проекта состоится до весны 2024 года (в 2023 финансовом году). Новая игра серии Ghost Recon, если верить источникам Kotaku, имеет кодовое название OVER.

Кроме того, продолжается разработка Ghost Recon: Frontline — игры, которая была представлена в конце прошлого года. Анонс проекта негативно встретили игроки, и портал Kotaku отмечает, что разработка Ghost Recon: Frontline была перезапущена, а игра выйдет еще нескоро.