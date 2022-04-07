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The Weeknd потребовал от Coachella гонорар в 8,5 млн долларов, обещанный Канье Уэсту

The Weeknd потребовал от Coachella гонорар в 8,5 млн долларов, обещанный Канье Уэсту

Рэпер The Weeknd, который заменит Канье Уэста на фестивале Coachella в качестве хедлайнера, пригрозил организаторам отказаться от выступления из-за маленького гонорара.

Как сообщает PageSix со ссылкой на свои источники, организатор фестиваля Фил Аншутц не хотел платить музыканту 8,5 млн долларов, которые были обещаны Канье Уэсту.

The Weeknd появился в кратчайшие сроки, чтобы заменить Канье Уэста на месте хедлайнера. Но Фил Аншутц хотел сохранить деньги, обещанные Канье, и заплатить The Weeknd гораздо меньше, всего несколько миллионов. Фестиваль присвоил бы остальное, — говорит инсайдер.

Рэпер в ответ на это заявил, что откажется выступать, если ему не будет предложен тот же гонорар, что и Уэсту. Столкнувшись с перспективой того, что второй хедлайнер в последнюю минуту откажется выступать на Coachella, компания Аншутца уступила и согласилась заплатить The Weeknd те же деньги. Канье Уэст, который должен был стать хедлайнером фестиваля, отказался от участия всего за две недели до Coachella. По данным инсайдеров, он хочет остаться вне поля зрения общественности после скандалов со своей бывшей женой Ким Кардашьян и ее новым возлюбленным, комиком Питом Дэвидсоном. Кроме того, западные СМИ сообщают, что музыкант отправился на лечение — он страдает от биполярного расстройства.


Ксения Смирнова
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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