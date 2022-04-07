Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Тина Канделаки высказалась о Маргарите Симоньян

Тина Канделаки высказалась о Маргарите Симоньян
Ведущая Тина Канделаки рассказала, что думает о бизнесвумен. 6 апреля Маргарите Симоньян исполнилось 42 года. Тина Канделаки поздравила именинницу с важным днем, посвятив ей дифирамбы в Сети. Телеведущая призналась, что искренне восхищается коллегой. Тина Канделаки считает Маргариту Симоньян не просто умной и мудрой женщиной, но и большим профессионалом своего дела. В социальных сетях 46-летняя теледива поздравила коллегу с личным праздником. «С днем рождения мою самую неравнодушную подругу. Многие не понимают, как у столь хрупкой с виду женщины могут быть настолько стальные жизненные принципы. На твоем месте большинство людей уже махнуло бы в отчаянии рукой. А ты — вот уже который год — стоишь в этом дворе рушащегося миропорядка и уверенно называешь черное — черным, а белое — белым. Непростая задача по нынешним временам», — отметила Тина.
Маргарита Симоньян - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Как добавила Канделаки, Маргарита имеет на все собственное мнение. «Не сомневаюсь в том, что тебя не остановить. Ты не дашь миру стать фермой, где людей делают стадом. Пока ты есть, злодеи не будут жить свою жизнь безмятежно — в статусе героев. А настоящих героев никто незаслуженно не забудет», — подчеркнула она. К слову, сейчас обе знаменитости поддерживают россиян в столь непростой период. Патриотизм — вот что объединяет журналистку и ведущую. «Будучи гражданкой России, я выбираю честь и достоинство. Для меня неприемлемо ни оскорблять ее, ни стесняться своей принадлежности к ней, ни бояться заявлять о своем гражданстве. Лично мне, Тине Канделаки — а я знаю, что такое менять страну — Россия подарила 25 прекрасных лет жизни. Ничто не может это перечеркнуть. Я надеюсь на скорейший мир, на восстановление Украины и наших с ней отношений. Я надеюсь на любовь. А вот на ненависть я полагаться не могу, не буду и никому не советую. Она плохой советчик в созидании», — говорила в прошлом месяце Канделаки.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Тина Канделаки высказалась о Маргарите Симоньян
Тина Канделаки высказалась о Маргарите Симоньян
Андрей Малахов озвучил причину своего ухода с Первого канала
Андрей Малахов озвучил причину своего ухода с Первого канала
Рената Литвинова живет за счет миллионера
Рената Литвинова живет за счет миллионера
Дмитрий Орлов высказался об отношениях с Ириной Пеговой
Дмитрий Орлов высказался об отношениях с Ириной Пеговой
Небольшой тизер Grand Theft Auto VI есть в новом издании Grand Theft Auto San Andreas
Небольшой тизер Grand Theft Auto VI есть в новом издании Grand Theft
Инсайдеры сообщили о расставании Моргенштерна с женой Диларой
Инсайдеры сообщили о расставании Моргенштерна с женой Диларой
В Game Pass Ultimate уже доступен бесплатно новый перк для Halo Infinite
В Game Pass Ultimate уже доступен бесплатно новый перк для Halo
В сюжетной кампании S.T.A.L.K.E.R. 2 не будет кастомизации главного героя
В сюжетной кампании S.T.A.L.K.E.R. 2 не будет кастомизации главного
Моргенштерн хочет расстаться с женой
Моргенштерн хочет расстаться с женой
Екатерина Стриженова в шоке от количества угроз ей
Екатерина Стриженова в шоке от количества угроз ей
Мединский Владимир Ростиславович: должность, биография, семья, личная жизнь
Мединский Владимир Ростиславович: должность, биография, семья, личная
Переключиться на Xbox в качестве источника ТВ теперь можно с геймпада одной кнопкой
Переключиться на Xbox в качестве источника ТВ теперь можно с геймпада

Топ на сегодня

8 кожаных тренчей от российских брендов — на смену Bottega Veneta и Prada
8 кожаных тренчей от российских брендов — на смену Bottega Veneta и
Лера Кудрявцева рассказала, как относится к своей невестке
Лера Кудрявцева рассказала, как относится к своей невестке
Джигана суд может лишить детей
Джигана суд может лишить детей
Лера Кудрявцева призналась, что ей порой страшно на себя смотреть
Лера Кудрявцева призналась, что ей порой страшно на себя смотреть
Похудевший и обедневший Григорий Лепс поделился фото с детьми
Похудевший и обедневший Григорий Лепс поделился фото с детьми

Еще по теме

Тина Канделаки поздравила супруга Василия Бровко с днем рождения
Тина Канделаки высказалась о политическом лицемерии
Тина Канделаки жестко высказалась об олимпийском комитете
Тина Канделаки предъявила поклонникам мужа (фото)