Тина Канделаки высказалась о Маргарите Симоньян

Ведущая Тина Канделаки рассказала, что думает о бизнесвумен. 6 апреля Маргарите Симоньян исполнилось 42 года. Тина Канделаки поздравила именинницу с важным днем, посвятив ей дифирамбы в Сети. Телеведущая призналась, что искренне восхищается коллегой. Тина Канделаки считает Маргариту Симоньян не просто умной и мудрой женщиной, но и большим профессионалом своего дела. В социальных сетях 46-летняя теледива поздравила коллегу с личным праздником. «С днем рождения мою самую неравнодушную подругу. Многие не понимают, как у столь хрупкой с виду женщины могут быть настолько стальные жизненные принципы. На твоем месте большинство людей уже махнуло бы в отчаянии рукой. А ты — вот уже который год — стоишь в этом дворе рушащегося миропорядка и уверенно называешь черное — черным, а белое — белым. Непростая задача по нынешним временам», — отметила Тина.Маргарита Симоньян - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Как добавила Канделаки, Маргарита имеет на все собственное мнение. «Не сомневаюсь в том, что тебя не остановить. Ты не дашь миру стать фермой, где людей делают стадом. Пока ты есть, злодеи не будут жить свою жизнь безмятежно — в статусе героев. А настоящих героев никто незаслуженно не забудет», — подчеркнула она. К слову, сейчас обе знаменитости поддерживают россиян в столь непростой период. Патриотизм — вот что объединяет журналистку и ведущую. «Будучи гражданкой России, я выбираю честь и достоинство. Для меня неприемлемо ни оскорблять ее, ни стесняться своей принадлежности к ней, ни бояться заявлять о своем гражданстве. Лично мне, Тине Канделаки — а я знаю, что такое менять страну — Россия подарила 25 прекрасных лет жизни. Ничто не может это перечеркнуть. Я надеюсь на скорейший мир, на восстановление Украины и наших с ней отношений. Я надеюсь на любовь. А вот на ненависть я полагаться не могу, не буду и никому не советую. Она плохой советчик в созидании», — говорила в прошлом месяце Канделаки.