Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В ДНР сообщили, что основные бои в центральной части Мариуполя завершились

В ДНР сообщили, что основные бои в центральной части Мариуполя завершились

09:58  Автор: Наталия Васильева



Основные бои в центральной части Мариуполя завершились, переместившись в мариупольский порт. Об этом заявил официальный представитель управления Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин.

«По поводу ситуации в Мариуполе, центральная часть города — можно сказать, основные бои закончились», — сказал Басурин в эфире телеканала «Россия 24».

Он отметил, что бои переместились в порт города и на территорию завода «Азовсталь».

Как отмечается в Telegram-канале Народной милиции ДНР, украинские националисты продолжают целенаправленное уничтожение находящихся в мариупольском порту судов. После поджога турецкого судна «Азбург», действующего под Доминиканским флагом, украинские боевики провели очередную провокацию — был совершен поджог корабля управления «Донбасс», отмечается в сообщении. В настоящее время на борту обоих судов продолжается пожар, наблюдается задымление.



#Донбасс


44
# Происшествия / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Переключиться на Xbox в качестве источника ТВ теперь можно с геймпада одной кнопкой
Переключиться на Xbox в качестве источника ТВ теперь можно с геймпада
Эти 3 игры будут доступны бесплатно на Xbox в ближайшие выходные — 7-10 апреля
Эти 3 игры будут доступны бесплатно на Xbox в ближайшие выходные —
Антон Макарский рассказал о ссорах с женой
Антон Макарский рассказал о ссорах с женой
Андрей Макаревич стал отцом почти в семьдесят лет
Андрей Макаревич стал отцом почти в семьдесят лет
Сергей Глушко поссорился с мамой своей жены
Сергей Глушко поссорился с мамой своей жены
Итальянской недвижимости Владимира Соловьева нанесли ущерб
Итальянской недвижимости Владимира Соловьева нанесли ущерб
Эти 4 игры сегодня присоединяются к подписке Game Pass Ultimate
Эти 4 игры сегодня присоединяются к подписке Game Pass Ultimate
Официально анонсированы ремейки Max Payne и Max Payne 2 от студии Remedy
Официально анонсированы ремейки Max Payne и Max Payne 2 от студии
Чистка «нехорошей» квартиры: очищаем дом солью, водой и травами
Чистка «нехорошей» квартиры: очищаем дом солью, водой и травами
Паулину Андрееву запечатлели во время ужина с Чубайсом и его женой в ресторане Стамбула
Паулину Андрееву запечатлели во время ужина с Чубайсом и его женой в
Николай Басков высказался об импортозамещении
Николай Басков высказался об импортозамещении
Слух: Microsoft переплатила, чтобы получить больше чипов для Xbox Series X | S
Слух: Microsoft переплатила, чтобы получить больше чипов для Xbox

Топ на сегодня

Татьяну Лазареву считают сумасшедшей
Татьяну Лазареву считают сумасшедшей
CD Projekt RED рассказала, почему выбрала Unreal Engine 5 для нового «Ведьмака»
CD Projekt RED рассказала, почему выбрала Unreal Engine 5 для нового
Инсайдер: Ubisoft работает над новым вариантом «Королевской битвы»
Инсайдер: Ubisoft работает над новым вариантом «Королевской битвы»
Максим Галкин платит миллионы за проживание в Израиле
Максим Галкин платит миллионы за проживание в Израиле
Минобороны РФ: За ночь уничтожено 24 военных объекта Украины
Минобороны РФ: За ночь уничтожено 24 военных объекта Украины

Еще по теме

ДНР заявило об отказе представителей ЕК посещать республику
Украина 135 раз за неделю нарушила перемирие
В ДНР заявили о доставке в Мариуполь 1,5 тысяч тонн оружия для силовиков
ВСУ разместили РСЗО у линии соприкосновения под Мариуполем — ДНР