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В Game Pass Ultimate уже доступен бесплатно новый перк для Halo Infinite

В Game Pass Ultimate уже доступен бесплатно новый перк для Halo Infinite


Каждый месяц подписчикам Game Pass Ultimate в качестве одного из бонусов предлагается новый перк для многопользовательского режима Halo Infinite. Сама игра Halo Infinite является условно-бесплатной, и она доступна на Xbox и PC.

Новый бесплатный перк для подписчиков Game Pass Ultimate по игре Halo Infinite можно забрать бесплатно до 3 мая 2022 года, а активировать его необходимо до 3 июня 2022 года. Этот перк не содержит косметические предметы, как бонусы в прошлые месяцы, в нем игроков ждут «бонусы после каждого матча с четырьмя 2XP Boosts и шестью Challenge Swaps».

Напомним, что апрель — последний месяц первого сезона Halo Infinite, уже в начале мая в игре стартует второй сезон.

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По материалам: newxboxone

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