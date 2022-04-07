В сюжетной кампании S.T.A.L.K.E.R. 2 не будет кастомизации главного героя

Вадим Карасев





Создание S.T.A.L.K.E.R. 2 должно находиться уже на продвинутом этапе, если разработчики намерены выпустить проект в срок. Сейчас заявленная дата релиза игры — 8 декабря 2022 года, и недавно разработчики сообщили, что пока не планируют переносить сроки выхода проекта.

Об игре S.T.A.L.K.E.R. 2 становится известно все больше мелких деталей, которыми делятся специалисты по связи с общественностью через Discord, отвечая на вопросы потенциальных игроков. Один из вопросов, который был недавно занят в Discord менеджерам GSC Game World, касался кастомизации персонажа. Разработчики подтвердили, что облик, голос и другие параметры главного героя в одиночной кампании S.T.A.L.K.E.R. 2 нельзя будет выбирать или настраивать.

Отметим, что речь идет именно об одиночной кампании, которая будет доступна на старте в S.T.A.L.K.E.R. 2. После релиза в игре может появиться мультиплеер, его деталями разработчики пока не делятся.