Влад Лисовец рассказал о своей эмиграции

Стилист Влад Лисовец высказался о ситуации в стране. 49-летний звездный стилист признался, что тяжело переживает из-за санкций против России. Влад Лисовец заявил, что испытывает потребность в свободном перемещении по разным странам. Уроженец Баку прославился в Москве. Влад успешно работал со стилем Аниты Цой, Жанны Фриске, Ирины Понаровской, Валерия Леонтьева и других звезд шоу-бизнеса. Он является владельцем сети салонов красоты в российской столице. Телеведущий сообщил, что его бьюти-бизнес и в это сложное время работает. «Я порядочный гражданин, налогоплательщик, — заверил Лисовец. — Мне нечего бояться как юрлицу. Как физлицо я, конечно, испытываю шок. Потому что я свободолюбивый».Влад Лисовец - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» По словам Влада, среди его друзей много обеспеченных людей с недвижимостью за границей. Тем не менее, все они остаются в России. Основатель собственной школы стиля пока тоже не решился покинуть страну, но допускает эту возможность. «Я думал об эмиграции, потому что мне очень важна картинка, важны свободные люди вокруг с зелено-синими волосами, девушки солидные и вульгарные. Я люблю на это смотреть, меня это развивает», — объяснил экс-ведущий показа о красоте «Мейкаперы» на телеканале «Пятница!» совместно с Региной Тодоренко. Лисовец подчеркнул, что для него важна свобода самовыражения и творческого разнообразия. Это всегда нравилось ему в нашем обществе. Стилист очень ждет разблокировки всех социальных сетей. «Одна моя половина очень надеется, что, когда всё это закончится, наше правительство скажет: «Ну вот теперь, ребята, мы вам всё открываем. Читайте, пишите, снимайте ролики и радуйтесь, что мы живем в мире»», — высказал надежду Влад в YouTube-шоу Rasstriga.doc.