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Законы, вступающие в силу с 8 апреля

Законы, вступающие в силу с 8 апреля

21:06  Автор: Ирина Макеева



Уточнен порядок предоставления субсидий российским организациям на финансовое обеспечение затрат на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по современным технологиям в рамках реализации такими организациями инновационных проектов.

Так, расширен перечень приоритетной продукции. В него включена инновационная продукция, представляющая собой отдельные компоненты или их комплекс, применяемые как составные части продукции, производство которых в России ограничено или отсутствует. Перечень такой продукции будет устанавливать межведомственная комиссия.

Также до 2 размеров запрашиваемой субсидии снижено значение заявляемого показателя достижения результата предоставления средств в случае производства приоритетной продукции.

В этом году объявление о проведении конкурса Минпромторг разместит на сайте ГИС промышленности до 1 мая, а сам конкурс состоится до 1 июля.

Постановление Правительства Российской Федерации от 30 марта 2022 года № 510 «О внесении изменений в Правила предоставления субсидий из федерального бюджета российским организациям на финансовое обеспечение затрат на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по современным технологиям в рамках реализации такими организациями инновационных проектов»

 

Продлен эксперимент по созданию, переводу и развитию ГИС и их компонентов на единой цифровой платформе Российской Федерации «ГосТех».

Принято решение продлить до 31 декабря 2022 года эксперимент по созданию, переводу и развитию государственных информационных систем и их компонентов на единой цифровой платформе Российской Федерации «ГосТех».

Минцифры совместно с ФСБ и ФСТЭК разработает единую концепцию обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак, а также реагирования на компьютерные инциденты, связанные с информационными ресурсами платформы.

Постановление Правительства Российской Федерации от 30 марта 2022 года № 517 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 12 октября 2020 г. № 1674»

 

Утвержден порядок определения платы за оказание оператором услуг по проведению операций в реестре углеродных единиц.

Размер платы за услуги оператор определяет самостоятельно. При этом она не может превышать установленные предельные значения, увеличенные на базовый индекс потребительских цен в соответствии с официальными данными Росстата.

Плата устанавливается за каждую услугу отдельно, в том числе за каждую операцию в реестре. Информация о её размере размещается на официальном сайте оператора.

Постановление Правительства Российской Федерации от 30 марта 2022 года № 518 «О порядке определения платы за оказание оператором услуг по проведению операций в реестре углеродных единиц»



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# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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