6 способов найти общий язык и подружиться с Раком

Вадим Карасев

Раки — очень приятные, хоть и немного необычные люди. Если получилось так, что вам очень хочется построить с таким человеком дружески или любовные отношения, воспользуйтесь советами астрологов.

Если вы являетесь представителем одного из Знаков Зодиака со светлой аурой, то будьте уверены в том, что Раки разглядят в вас нечто приятное и хорошее. Тем не менее, если вы не будете следовать простым рекомендациям астрологов, построить отношения любого характера с Раками вам, скорее всего, не удастся.

Не корите его за смены настроения

Раки — это люди, у которых каждую минуту что-то меняется внутри. Сейчас они радостные и позитивные, а через минуту уже готовы кого-нибудь побить, либо уйти с головой в раздумья. Они непредсказуемы, причем сами это понимают, но ненавидят, когда их за это кто-то критикует. Если вам хочется быть рядом с раками и завоевать их уважение или любовь, принимайте их такими, какие они есть. Если другие люди вам это простят, то представители этого Знака никогда.

Не вытаскивайте Рака из его дома

Если у вас есть товарищ, друг или знакомый этого Знака. Не нужно в выходной день любыми способами вытаскивать его из дома. Раки очень любят пребывать в родных стенах, причем на протяжении дней и недель. Если хочется пообщаться, можете попробовать напроситься в гости. Рак не будет против, но если его настроение окажется максимально унылым, он вас предупредит.

Цените доверие Рака

Раки — это люди, которые полностью отдают себя своим друзьям, пусть и новоиспеченным. Ни в коем случае не злоупотребляйте их радушием, добротой и вниманием. Как только Рак поймет, что вы пользуетесь им, вы уже никогда не станете его другом. Если вам нечем ответить Раку на его доброту и бесконечную помощь, научитесь хотя бы благодарить его. Говорите «спасибо» при каждой удобной возможности. Рак обязательно будет вам говорить что-то типа «да не нужно меня благодарить», но не покупайте на это. Его просто необходимо благодарить, ведь Раку нужно видеть, что его действия приносят вам счастье.

Ни в коем случае не смейтесь над Раком

Особенно чувствительны в этом плане мужчины. Даже в шутку не нужно высмеивать его недостатки. Это может породить недовольство с его стороны. Раки очень болезненно воспринимают подобный способ коммуникации. Вы либо говорите Раку что-то хорошее и приятное, либо не говорите ничего. Даже если вы сделаете замечание по делу. Он этого не оценит от слова совсем. Вместо этого лучше делать Ракам комплименты. Они не особо разборчивы, поэтому можно немного преувеличивать. Так вы сможете потешить самолюбие этого человека.

Будьте внимательны к Раку

Поздравляйте его с днем рождения, с днем святого Валентина, с годовщинами и всеми прочими праздниками, которые Рак считает важными. Если этого не делать, он может решить, что вы про него забыли, либо он вам абсолютно не интересен. И то, и другое чревато прекращением тесного общения.

Дружите с его близкими и друзьями

Ни в коем случае не конфликтуйте с теми, кто очень дорог Раку. Это может привести к тому. Человек данного Знака никогда не выберет вашу сторону в конфликте. Он предан тем, с кем знаком в течении долгого времени. Это очень важный совет, который многие почему-то игнорируют. Старайтесь нравиться близким людям Рака, ведь если кто-то из них хотя бы намекнет на то, что с вами ему иметь ничего общего не стоит, он прислушается к совету.