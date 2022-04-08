8 правил здорового и крепкого сна, о которых вы не знали

Вадим Карасев

Здоровый сон — это краеугольный камень правильного и эффективного отдыха. Человек, который плохо спит, не очищает свое сознание от негативной энергии и лишней информации, поэтому рискует заработать переутомление.

Всем нам хочется начинать день правильно. но важно также его правильно заканчивать. Если этого не делать, сон будет неполноценным. Силы не будут восстанавливаться, а потому мы будем чувствовать себя очень плохо.

Не ешьте перед сном

Если нарушать это правило, ваш мозг и тело не будут отдыхать должным образом. Если очень хочется поесть, лучше вместо этого выпить успокаивающий или согревающий напиток из трав. Это точно поможет вам настроиться на крепкий сон. Ни врачи, ни эксперты в области биоэнергетики не рекомендуют есть менее чем за два часа до сна.

Создавайте правильную атмосферу в спальне

Большинство людей не следит за тем, насколько чистое у них постельное белье. Насколько чисто в комнате в целом. Очень важно, чтобы в спальне было приятно глазу. Разбросанные вещи и беспорядок тоже навлекут на вас много проблем и не дадут нормально выспаться. Старайтесь делать так, чтобы в спальне не оставалось ничего лишнего перед сном. Рабочая одежда должна храниться в шкафу, а не валяться абы где и абы как.

Занимайтесь спортом

Не обязательно бегать перед сном. Можно делать какие-то легкие упражнения, растяжку, заниматься йогой. Эксперты утверждают, что ложиться спать нужно немного уставшими. В таком случае вы заснете быстрее, и сон будет более глубоким, приятным, эффективным. Слишком активные занятия спортом и очень тяжелый нагрузки могут сыграть в обратную, сторону, так что не злоупотребляйте этим.

Помните о цикличности сна и бодрствования

Максимально эффективным для энергетики и здоровья сном является сон, который начинается и заканчивается в одно и то же время. Наш организм работает по определенным циклам, поэтому старайтесь никогда не сбивать их. Ложитесь и вставайте в одно и то же время. Определите для себя идеальное время, чтобы высыпаться и следуйте расписанию. Ваше тело привыкнет к нему и будет отдыхать все лучше и лучше. Когда человек ложится спать то раньше, то позднее, это крайне отрицательно сказывается на его выносливости и здоровье.

Наверняка у вас бывало так, что вы просыпались прямо перед звонком будильника. За это стоит сказать спасибо гормону под названием адренокортикотропин. Он выделяется за несколько часов до пробуждения и существенно уменьшает стресс от пробуждения. Он вырабатывается чаще у тех, кто как-таки соблюдает режим дня, так что у режима много плюсов.

Теплый душ

Теплый душ расслабляет тело и заставляет нас почувствовать спокойствие. Перед сном такой душ работает как массаж. После душа можно помедитировать, чтоб абстрагироваться от мыслей о работе, о проблемах.

Выбирайте правильную позу для сна

Ранее мы рассказывали о том, какие позы благотворно влияют на биополе человека. То же самое и со сном. Спать лучше всего на спине или в крайнем случае на боку, но точно не на животе. Такая поза крайне неблагоприятна для позвоночника и для отрицательно воздействует на чакры.

Не нужно спать много

Некоторые люди ошибочно полагают, что чем больше они спят, тем лучше себя чувствуют, но это не так. Наше тело и энергетика устроены таким образом что все должно быть в меру. Если вы думаете, что в выходные можно как следует оторваться, «доспав» недостающие часы в будние дни, то вы ошибаетесь. Старайтесь ложиться вовремя и спать ровно столько, сколько требуется организму — от 7 до 9 часов.

Не спешите пользоваться снотворным

От снотворных препаратов сон лучше не станет. Да, вы уснете быстрее, но качество сна резко упадет. Попробуйте вместо этого послешать спокойную музыку перед сном. Прекрасно подойдут звуки природы или музыка жанра «эмбиэнт». Не курите и не пейте кофе как минимум за два часа до сна, не используйте гаджеты и не смотрите телевизор. Так вы тоже уснете намного быстрее. Можете также принять ванну с эфирными маслами для хорошего сна. Так ваши мысли успокоятся, тело расслабится, а плохие мысли уйдут прочь.