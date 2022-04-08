Андрей Макаревич потратил миллионы на роды жены

Певец Андрей Макаревич раскошелился на роды жены. 68-летний Андрей Макаревич в конце марта в четвертый раз стал отцом. Сына лидеру группы «Машина времени» родила его молодая супруга Эйнат Кляйн. Накануне музыкант поделился трогательным снимком с 37-летней избранницей и малышом. Он рассказал, что отпрыска назвали необычным именем Эйтан, и попросил не путать его с именем жены, а также уточнил, что ребенок появился на свет крепким и здоровым: 10 из 10 по шкале Апгар. Не секрет, что в настоящее время Макаревич вместе с супругой живут в Израиле. Там же родился их сын, ставший для Эйнат первенцем. Супруга певца во время беременности наблюдалась в одной из местных клиник, цены в которой на порядок выше, чем в российской столице, поэтому, по примерным подсчетам, лидер «Машины времени» уже потратил на отпрыска около миллиона рублей.Андрей Макаревич с женой - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Так, только за ведение беременности артисту пришлось заплатить примерно три тысячи долларов (около 250 тысяч рублей), а сами роды в больнице обошлись ему не меньше, чем в 5,5 тысячи долларов (454 тысячи рублей). Сюда же стоит прибавить покупку приданого для малыша, а также необходимой мебели и других приспособлений для ухода за крохой, пишет «КП». Зато сына Макаревича зарегистрировали уже в роддоме, и он автоматически получил израильское гражданство, которое в стране дают, если отец и мать малыша являются евреями. В настоящее время наследник музыканта вместе с родителями находится дома – у рок-музыканта есть в Израиле собственная недвижимость. Напомним, Макаревич до встречи с Кляйн был женат три раза. У него есть взрослый сын Иван от первого брака, а также две внебрачные дочери Анна и Дана. С Эйнат же музыкант познакомился в 2017 году, когда путешествовал по Эфиопии. Его будущая жена работала там экскурсоводом и пленила артиста своими обширными знаниями и двумя высшими образованиями. Два года спустя пара сыграла свадьбу, а не так давно они переехали в Израиль.