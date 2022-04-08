Андрей Макаревич представил публике новорожденного сына

68-летний музыкант Андрей Макаревич на днях четвертый раз стал отцом. Артист опубликовал портрет новорожденного сына. Народный артист РФ Андрей Макаревич этой весной живет в Израиле. На днях его четвертая жена 37-летняя Эйнат Кляйн родила в клинике Тель-Авива сына. Уже в мае Андрей Макаревич оставит жену и новорожденного – отправится на заработки в Россию, с юбилейным туром по регионам - «Машина Времени - 50 лет». Четвертая жена Макаревича – блогер, журналистка Эйнат Кляйн. Настоящее имя - Инна Калинина, а Эйнат она стала, когда переехала из Киева в Израиль. Для Эйнат это – первый ребенок. Для Андрея Вадимовича – четвертый. Но позднее отцовство, видимо, будет более осознанным, так как старшие дети взрослели без частого участия в их воспитании известного отца. В молодости Макаревич активно строил карьеру. Счастливый музыкант поделился фото новорожденного ребенка, на котором он запечатлен крупным планом.Эйтан Макаревич «Ну вот, знакомьтесь. Эйтан. Отличный парень», - подписал фото Макаревич. Младший сын артиста - Эйтан Андреевич Макаревич родился 30 марта в клинике Тель-Авива. Сообщили, что ребенок здоров: 10 из 10 по шкале Апгар. Имя Макаревича-младшего больно похоже на материнское – вышел тезка одного из братьев Коэнов. Беременность Эйнат вела тоже в Израиле. Цены в престижных клиниках Тель-Авива – немного выше московских. Ведение беременности – около $3 тысяч (247 тыс. руб), роды – от $5,5 тысяч (454 тыс. руб.). Ребенка регистрируют прямо в клинике – перед выпиской. Автоматически гражданство новорожденному в Израиле дают как раз в этом случае, если оба его родителя являются евреями. В Израиле у Макаревича собственное жилье.