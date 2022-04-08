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Андрей Малахов пережил предательство

Андрей Малахов пережил предательство
Ведущий Андрей Малахов не принял политику Первого канала. Больше месяца назад карьера Андрея Малахова встала на паузу. Премьера его нового шоу, созданного взамен закрытого «Прямого эфира», сорвалась, а трансляция других проектов была временно приостановлена. На прошлой неделе, конечно, в эфир вышел первый выпуск проекта «Песни от всей души», но количество работы у Малахова всё равно сократилось в разы. Несколько лет назад Малахов уже пережил похожий кризис. Тогда, правда, он остался без съемок по собственному желанию. В 2017 году ведущий уволился с Первого канала. Долгое время он старался не говорить о причинах своего ухода. Ходили разные слухи на эту тему, но только недавно ведущий признался, что его переход на канал «Россия-1» сопровождался конфликтом внутри коллектива.
Андрей Малахов - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «Много лет назад, когда ушла продюсер, ее фотографии были расклеены на всех входах телецентра, чтобы ее не пускали. А потом в один прекрасный день нам говорят, что она прощена и снова ваш руководитель. Здравствуйте, я ничего не понимаю. А что у нас семь лет было? Предательство и переход — все прощено? Я в это не готов играть», — поделился Малахов в YouTube-шоу «Просто о сложном». Стоит отметить, что трудный период наступил и в карьере других телезвезд. Недавно в СМИ попали слухи о закрытии передачи Елены Малышевой. Правда, руководство Первого канала настаивает, что шоу «Жить здорово» сняли с эфира не навсегда, а лишь на неопределенное время. Малышева пока никуда не уехала из страны и надеется, что скоро вернется к работе.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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