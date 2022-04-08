Анна Нетребко рассказала о своем положении

Оперная певица Анна Нетребко высказалась о своей позиции насчет сложившейся ситуации. После публикации артистка в соцсетях, где она выступила против России, на нее ожидаемо ополчились соотечественники. Спустя время звезда опубликовала видео, в котором заявила о своей позиции. Ввиду нынешней ситуации, а именно из-за своей двоякой точки зрения о ней, Анна Нетребко потеряла работу и в России, и за границей. Однако 50-летняя звезда подчеркнула, что взяла творческий отдых. Во время внезапного отпуска артистка старалась подбадривать не только себя, но и своего друга, очевидно — коллегу по цеху, который так же, как и она устал от всеобщего напряжения, и записала для него видео. Оперная дива решила поделиться записью и с поклонниками.Анна Нетребко с мужем - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «Ни в чем ни перед кем оправдываться не собираюсь, но разъяснить кое-что нужно, — говорит Анна, — Против своей Родины я не шла и не пойду и для этого не нужно делать какие-то громогласные заявления, которые сейчас все от нас требуют. Ну и что, сказал ты это, дальше что? Тебя возненавидела одна половина человечества, если не сказал — возненавидела другая». «Жизнь — она продолжается. Надо постараться не поддаваться истерическим выпадам, давлениям, потому что на нас его оказывают. Постарайся быть спокойным, рассудительным. Все будет в порядке», — добавила певица. Нетребко все же придерживается определенного принципа в сложном вопросе: «Правильно надо жить таким людям, как мы, простым людям, артистам, не политикам. И мы им покажем единственную правильную точку зрения и позицию, которую должна быть в такой ненормальной ситуации».