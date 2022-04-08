Антироссийские санкции США затронули крупнейшего в мире производителя алмазов

08:06 Автор: Варвара Комарова

Новые санкции США, введенные против России, затронули крупнейшую в мире алмазодобывающую компанию «Алроса» — российское предприятие, на долю которого приходится 28% мировой добычи алмазов. Это следует из заявления американского Минфина, опубликованного на сайте ведомства.

Ограничения расширяют уже введенные санкции на привлечение капитала, предполагают заморозку собственности и финансовых активов компаний и физлиц в США. Согласно генеральной лизенции, выпущенной министерством, американским физическим и юридическим лицам следует завершить финансовые операции с «Алросой» до 7 мая этого года.

«В 2021 году выручка «Алросы» составила более 4,2 миллиарда долларов. Алмазы входят в число десяти самых дорогих неэнергетических товаров российского экспорта, объем которого в 2021 году составил более 4,5 миллиардов долларов. Компания также отвечает за 90% мощностей по добыче алмазов в России», — уточняют в министерстве финансов США.

Также под санкции попали восемь россиян и 29 российских организаций за «связь с Объединенной судостроительной корпорацией». Среди них — гендиректор ОСК Алексей Рахманов, глава Росморречфлота Андрей Лаврищев, зампред правления «Газпрома» Виталий Маркелов, председатель совета директоров ОСК Георгий Полтавченко, глава Росрыболовства Илья Шестаков. В санкционном списке значатся такие компании, как конструкторское бюро «Алмаз», Балтийский завод, Невское ПКБ, «Адмиралтейские верфи», «Кронштадтский Морской завод», судостроительный завод «Янтарь», ЦКБ «Рубин», КБ «Вымпел» и «Севмаш».

Евросоюз согласовал пятый пакет санкций против России

Ранее Минфин США сообщил о введении полных блокирующих санкций против Сбербанка и Альфа-банка. Таким образом, под американскими санкциями теперь находятся две трети российского банковского сектора.

После начала специальной военной операции на Украине США, страны Евросоюза и другие государства ввели против России несколько пакетов санкций. Ограничения привели в том числе к заморозке золотовалютных резервов на 300 миллиардов долларов, конфискации частной собственности ряда российских граждан и заморозке банковских счетов на территории иностранных государств.

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