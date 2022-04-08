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Аврил Лавин выходит замуж за своего бойфренда

Аврил Лавин выходит замуж за своего бойфренда

Аврил Лавин выходит замуж за своего бойфренда Дерека Райана Смита, который известен под псевдонимом Mod Sun. Музыкант сделал своей возлюбленной предложение у Эйфелевой башни.

Фотографиями с помолвки певица поделилась в инстаграме (принадлежит Meta, признана в РФ экстремистской организацией). Да! Я люблю тебя навсегда, — написала Аврил Лавин под постом. В комментариях поклонники поздравили ее с помолвкой. Среди них отметилась и Кортни Кардашьян, которая недавно сыграла свадьбу в Лас-Вегасе со своими возлюбленным Трэвисом Баркером.


Аврил Лавин и Дерек Райан Смит
Дерек Райан Смит
Аврил Лавин и Дерек Райан Смит
Аврил Лавин и Дерек Райан Смит

Mod Sun тоже посвятил трогательный пост своей невесте. В день, когда мы встретились, я уже знал, что это ты. Вместе навсегда, до конца наших дней. Мне приснилось, что я сделал предложение в Париже. Я достал кольцо и попросил тебя надеть его. Я встал на одно колено и смотрел в твои глаза. Ты слишком прекрасна, чтобы это можно было описать словами. О романе пары стало известно в феврале прошлого года. Для Аврил Лавин этот брак будет третьим — она была замужем за музыкантом Дереком Уибли и за солистом Nickelback Чедом Крюгером, с которым развелась в 2015 году. Для ее жениха этот брак будет вторым.


Ксения Смирнова
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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