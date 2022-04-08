Аврил Лавин выходит замуж за своего бойфренда

Вадим Карасев

Аврил Лавин выходит замуж за своего бойфренда Дерека Райана Смита, который известен под псевдонимом Mod Sun. Музыкант сделал своей возлюбленной предложение у Эйфелевой башни.

Фотографиями с помолвки певица поделилась в инстаграме (принадлежит Meta, признана в РФ экстремистской организацией). Да! Я люблю тебя навсегда, — написала Аврил Лавин под постом. В комментариях поклонники поздравили ее с помолвкой. Среди них отметилась и Кортни Кардашьян, которая недавно сыграла свадьбу в Лас-Вегасе со своими возлюбленным Трэвисом Баркером.





Аврил Лавин и Дерек Райан СмитДерек Райан СмитАврил Лавин и Дерек Райан СмитАврил Лавин и Дерек Райан Смит

Mod Sun тоже посвятил трогательный пост своей невесте. В день, когда мы встретились, я уже знал, что это ты. Вместе навсегда, до конца наших дней. Мне приснилось, что я сделал предложение в Париже. Я достал кольцо и попросил тебя надеть его. Я встал на одно колено и смотрел в твои глаза. Ты слишком прекрасна, чтобы это можно было описать словами. О романе пары стало известно в феврале прошлого года. Для Аврил Лавин этот брак будет третьим — она была замужем за музыкантом Дереком Уибли и за солистом Nickelback Чедом Крюгером, с которым развелась в 2015 году. Для ее жениха этот брак будет вторым.

Ксения Смирнова