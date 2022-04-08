Банк России отменил комиссию в 12% за биржевые сделки с валютой

23:04 Автор: Жанна Звягина

Центробанк отменит обязательную комиссию в 12 процентов за биржевые сделки с долларами и евро. Об этом в пятницу сообщается в Telegram-канале регулятора.

3 марта регулятор сообщил о введении 30-процентной комиссии для физических лиц при биржевой покупке валюты для выравнивания конкуренции между банками и брокерами. Уже на следующий день комиссия на покупку валюты для россиян на бирже была снижена до 12 процентов.

«С 11 апреля 2022 года отменяется комиссия на покупку валюты через брокеров, которая ранее была установлена на уровне 12 процентов», — говорится в сообщении.

Регулятор также с понедельника отменяет требование к банкам ограничивать разницу курса покупки-продажи валюты, за исключением юридических лиц — импортеров. Регулятор рекомендовал банкам для тех, кто приобретает валюту для оплаты импортных контрактов, устанавливать спред курсов не более двух рублей от биржевого.

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Ранее в пятницу Центробанк в период с 18 апреля по 9 сентября разрешил банкам продавать наличную валюту россиянам, но только ту, которая поступила в кассы с 9 апреля.

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