Дмитрий Шепелев поделился фото подросшего сына от Жанны Фриске

Телеведущий Дмитрий Шепелев накануне отметил 9-летие сына Платона, которого родила ему Жанна Фриске. Дмитрий Шепелев в личном блоге поделился снимком старшего сына Платона от Жанны Фриске. Телеведущий рассказал, что наследник уже начал преподавать ему уроки. Мальчик каждый день делится с отцом песнями, которые он для себя открыл. «Чаще всего мне достаточно послушать совсем чуть, чтобы ответить: нравится/не нравится, ну или да, неплохо, похожа вот на ту или на эту. Сегодня он мне говорит, что он, как я, не делит песню на хорошую или плохую. А «ныряет» в нее и разбирает, что в ней и как, а еще думает о том, как бы он мог сделать ее лучше. Интересно?! Мне такое и в голову не приходило. Похвалил! Абсолютно музыкальный подход», — поделился в соцсетях телеведущий.Платон Шепелев Поклонники отметили, что мальчик растет копией своей мамы. Вчера Платону, сыну Дмитрия Шепелева и Жанны Фриске, исполнилось 9 лет. Одной из первых его поздравила тетя, сестра Жанны, Наталья Фриске. В последние годы, к сожалению, и родственники и друзья со стороны Жанны могут поздравлять мальчика только в Сети. Платон живет со своим отцом Дмитрием Шепелевым. Как известно, у ведущего непримиримые разногласия с родными певицы. Но Наталья Фриске надеется, что все нормализуется. Напомним, певица Жанна Фриске скончалась в 2015 году в возрасте 40 лет. Причиной стала страшная болезнь – рак головного мозга, с которым она боролась около двух лет, прибегая к услугам лучших отечественных и иностранных медиков. Позже выдвигались предположения, что онкология у певицы могла развиться из-за процедуры ЭКО, к которой она прибегала, чтобы родить сына Платона. Не секрет, что опухоль у Фриске появилась еще во время беременности, но она начала лечение только после родов.