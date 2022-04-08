Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Дмитрий Шепелев поделился фото подросшего сына от Жанны Фриске

Дмитрий Шепелев поделился фото подросшего сына от Жанны Фриске
Телеведущий Дмитрий Шепелев  накануне отметил 9-летие сына Платона, которого родила ему Жанна Фриске. Дмитрий Шепелев в личном блоге поделился снимком старшего сына Платона от Жанны Фриске. Телеведущий рассказал, что наследник уже начал преподавать ему уроки. Мальчик каждый день делится с отцом песнями, которые он для себя открыл. «Чаще всего мне достаточно послушать совсем чуть, чтобы ответить: нравится/не нравится, ну или да, неплохо, похожа вот на ту или на эту. Сегодня он мне говорит, что он, как я, не делит песню на хорошую или плохую. А «ныряет» в нее и разбирает, что в ней и как, а еще думает о том, как бы он мог сделать ее лучше. Интересно?! Мне такое и в голову не приходило. Похвалил! Абсолютно музыкальный подход», — поделился в соцсетях телеведущий.
Платон Шепелев Поклонники отметили, что мальчик растет копией своей мамы. Вчера Платону, сыну Дмитрия Шепелева и Жанны Фриске, исполнилось 9 лет. Одной из первых его поздравила тетя, сестра Жанны, Наталья Фриске. В последние годы, к сожалению, и родственники и друзья со стороны Жанны могут поздравлять мальчика только в Сети. Платон живет со своим отцом Дмитрием Шепелевым. Как известно, у ведущего непримиримые разногласия с родными певицы. Но Наталья Фриске надеется, что все нормализуется. Напомним, певица Жанна Фриске скончалась в 2015 году в возрасте 40 лет. Причиной стала страшная болезнь – рак головного мозга, с которым она боролась около двух лет, прибегая к услугам лучших отечественных и иностранных медиков. Позже выдвигались предположения, что онкология у певицы могла развиться из-за процедуры ЭКО, к которой она прибегала, чтобы родить сына Платона. Не секрет, что опухоль у Фриске появилась еще во время беременности, но она начала лечение только после родов.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Moo Lander выйдет на Xbox в мае, игру уже можно попробовать
Moo Lander выйдет на Xbox в мае, игру уже можно попробовать
Самые крупные скидки на игры Xbox в ходе весенней распродажи: 85-95% — список игр
Самые крупные скидки на игры Xbox в ходе весенней распродажи: 85-95%
Дмитрий Шепелев поделился фото подросшего сына от Жанны Фриске
Дмитрий Шепелев поделился фото подросшего сына от Жанны Фриске
Андрей Макаревич потратил миллионы на роды жены
Андрей Макаревич потратил миллионы на роды жены
Татьяна Лазарева заявила, что ее муж переехал к ней в Испанию
Татьяна Лазарева заявила, что ее муж переехал к ней в Испанию
В сети обвинили бренд Prada в поддержке спецоперации на Украине — все из-за старого фото на сайте
В сети обвинили бренд Prada в поддержке спецоперации на Украине — все
Фил Спенсер: игра The Artful Escape — один самых ярких моментов прошлого года
Фил Спенсер: игра The Artful Escape — один самых ярких моментов
Второй сезон Halo Infinite официально представили — он стартует 3 мая
Второй сезон Halo Infinite официально представили — он стартует 3 мая
Константин Хабенский уволил своего зама
Константин Хабенский уволил своего зама
Мария Шукшина прошлась по Ивану Урганту
Мария Шукшина прошлась по Ивану Урганту
Финал всероссийской олимпиады школьников по праву объединит более 250 старшеклассников
Финал всероссийской олимпиады школьников по праву объединит более 250
Ким Кардашьян с семьей и бойфрендом Питом Дэвидсоном посетила премьеру своего нового реалити-шоу
Ким Кардашьян с семьей и бойфрендом Питом Дэвидсоном посетила

Топ на сегодня

Александр Васильев дал совет, как одеваться модно и дешево
Александр Васильев дал совет, как одеваться модно и дешево
Сергей Безруков заявил, что американцы скупают билеты на Евгения Онегина
Сергей Безруков заявил, что американцы скупают билеты на Евгения
8 правил здорового и крепкого сна, о которых вы не знали
8 правил здорового и крепкого сна, о которых вы не знали
Андрей Макаревич представил публике новорожденного сына
Андрей Макаревич представил публике новорожденного сына
Инсайдер: следующий Need for Speed только для нового поколения консолей, релиз в этом году
Инсайдер: следующий Need for Speed только для нового поколения

Еще по теме

Телеведущий Дмитрий Шепелев учит маленького сына кататься на велосипеде (ФОТО)
Жизнь с Катей важнее! Дмитрий Шепелев продаст квартиру Жанны Фриске ради благополучия новой семьи
Родные Жанны Фриске хотят выдворить Дмитрия Шепелева в Беларусь
Жанна Фриске, последние новости о семье певицы сегодня, 24.02.2016: Шепелев отказывается отдавать Платона