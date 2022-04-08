Екатерина Стриженова в шоке от сплетен о себе

Ведущая Екатерина Стриженова возмущена тем, что пишет пресса. Телеведущая уже несколько дней читает о себе нелестные новости в СМИ. Журналисты пишут, что она якобы сбежала в Армению. Когда актриса вернулась в Москву, то решила разобраться с обидчиками. 54-летняя ведущая Первого канала, прочитав комментарии в социальных сетях, сильно удивилось тому, что люди верят написанному нерадивыми репортерами. Екатерина рассказала, что с 4 по 6 апреля ездила в Армению, но журналисты написали, что она «навсегда покинула Россию». «Никто из написавших не говорил со мной или с моим агентом, значит, специально выдал заведомо ложную информацию, чтобы сформировать негативное мнение о моей семье. «Полетела в Ереван» и «сбежала из России» — это две большие разницы. И каждый, кто решил из этого сделать сенсацию, прекрасно знает о своей манипуляции», — написала Стриженова.Екатерина Стриженова Теледива не поленилась, зашла в комментарии и сохранила множество негативных постов. Но больше всего ее беспокоит даже не это, а то, что СМИ чуть было не разрушили ее карьеру. «Вы поставили под угрозу мою работу в МХАТе им. Горького, где я указана в афише спектакля «Женщины» Есенина, а также в Театре армии, где я заявлена в спектакле «Леди на день». Вы подрываете доверие ко мне как к ответственному сотруднику, ведущей Первого канала с 28-летним стажем», — негодует Стриженова, отмечая, что все ее эфиры стоят в рабочей сетке первой кнопки. Также Стриженова подчеркнула, что является гражданкой России и других паспортов у нее нет, равно как и недвижимости за рубежом. Все свои средства ведущая держит в российских банках — часть из них, к слову, она много лет выделяет на благотворительность. «Всем, кто написал фейковые новости о том, что я якобы «сбежала и предала свою родину», даю ровно сутки, чтобы убрать это вранье со своих страниц. Дальше я начну действовать в рамках правового поля! Надеюсь, что после «Закона о фейках» моя Родина меня защитит», — сказала звезда Первого канала.