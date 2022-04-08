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Фил Спенсер: игра The Artful Escape — один самых ярких моментов прошлого года

Фил Спенсер: игра The Artful Escape — один самых ярких моментов прошлого года


Руководитель подразделения Xbox Фил Спенсер не часто комментирует игры, которые ему понравились или его разочаровали. Но иногда это происходит, и игру The Artful Escape глава Microsoft Gaming выделяет уже не первый раз.

Еще в сентябре прошлого года Фил Спенсер похвалил две игры из Game Pass — The Artful Escape и Lost Words: Beyond the Page, отметив их уникальность и самобытность. Сегодня же, после оглашения результатов BAFTA 2022, Фил Спенсер вновь выделил игру The Artful Escape, которая доступна в Game Pass. Он написал в Twitter, что The Artful Escape стал одним из «самых ярких моментов прошлого года» лично для него. При этом Спенсер поздравил разработчиков игры с полученной наградой.

Игра The Artful Escape все еще доступна в подписке Game Pass. Изначально она была доступна только на Xbox и PC, но в начале этого года добралась и до Playstation.


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По материалам: newxboxone

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