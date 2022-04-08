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Финал всероссийской олимпиады школьников по праву объединит более 250 старшеклассников

Финал всероссийской олимпиады школьников по праву объединит более 250 старшеклассников

Заключительный этап всероссийской олимпиады школьников по праву состоится на площадке Нижегородского государственного университета имени Н.И. Лобачевского. В нём примут участие более 250 школьников из разных регионов России – от Калининграда до Сахалина, сообщает Минпросвещения России.

11 и 12 апреля участникам предстоит пройти два тура: письменное задание и устную защиту эссе.

В эти дни для ребят также запланирована обзорная экскурсия по Нижнему Новгороду, а для их педагогов-сопровождающих – курсы повышения квалификации «Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности педагога в условиях реализации ФГОС».

15 апреля будут проводиться разбор заданий, показ работ и рассмотрение апелляций.

Итоги заключительного этапа олимпиады будут подведены 17 апреля, в день проведения церемонии закрытия.

Всероссийская олимпиада школьников – самая престижная национальная олимпиада. Организатор мероприятия – Министерство просвещения Российской Федерации. Всероссийская олимпиада школьников включает четыре этапа: школьный, муниципальный, региональный и заключительный. Дипломы победителей и призёров олимпиады, действующие четыре года, дают право поступления в российские вузы без вступительных испытаний по специальностям, соответствующим профильному направлению олимпиады. Заключительный этап всероссийской олимпиады школьников в 2021/22 учебном году стартовал 18 марта. В нём примут участие более шести тысяч школьников.

# Общество
По материалам: edu.ru

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