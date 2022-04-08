Финал всероссийской олимпиады школьников по праву объединит более 250 старшеклассников

Заключительный этап всероссийской олимпиады школьников по праву состоится на площадке Нижегородского государственного университета имени Н.И. Лобачевского. В нём примут участие более 250 школьников из разных регионов России – от Калининграда до Сахалина, сообщает Минпросвещения России.

11 и 12 апреля участникам предстоит пройти два тура: письменное задание и устную защиту эссе.

В эти дни для ребят также запланирована обзорная экскурсия по Нижнему Новгороду, а для их педагогов-сопровождающих – курсы повышения квалификации «Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности педагога в условиях реализации ФГОС».

15 апреля будут проводиться разбор заданий, показ работ и рассмотрение апелляций.

Итоги заключительного этапа олимпиады будут подведены 17 апреля, в день проведения церемонии закрытия.

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