Финляндия вернет в Россию работы из Эрмитажа и Третьяковской галереи, задержанные на таможне

Вадим Карасев

Министр культуры России Ольга Любимова в своем телеграм-канале рассказала, что ранее задержанные на финской таможне экспонаты из собрания Эрмитажа и Третьяковской галереи скоро будут возвращены в Россию.

Минкультуры уже приступило к организации возврата коллекций, ожидается, что работы вернутся в Российскую Федерацию в ближайшие выходные. Мы благодарим коллег из МИД, посольства России в Финляндии и ФТС за совместную оперативную работу и оказанное содействие в коммуникации с финскими властями,

— написала она.

Любимова пояснила, что ранее Еврокомиссия дала разъяснение, что участвовавшие в европейских выставках экспонаты не попадают в санкционный перечень, а значит, причин для задержания нет.

Экспонаты, о которых идет речь, были частью двух выставок в Италии, которые проходили в Милане и Удине. Обе завершились в конце марта. Кроме работ из собрания Эрмитажа и Третьяковской галереи, в экспозиции были представлены работы из музеев-заповедников "Царское Село", "Павловск" и "Гатчина", а также из Государственного музея Востока. Среди задержанных на финской таможне оказалось и несколько экспонатов из собрания ГМИИ Пушкина, которые были представлены на выставке в городском музее Тиба в Японии.

Неизвестной пока остается судьба уникальной коллекции братьев Морозовых, которая была представлена на выставке в Париже и пока не может быть возвращена России — французская сторона ссылается на логистические проблемы из-за санкций. Речь идет о 200 картинах, в том числе шедеврах Пикассо, Серова, Матисса, Ван Гога и других известных художников. Недавно стало известно, что все решения по возврату будут приниматься уже после второго тура президентских выборов во Франции.

Надя Бесчетникова