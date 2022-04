Инсайдер: следующий Need for Speed только для нового поколения консолей, релиз в этом году

Вадим Карасев





В 2020 году издательство Electronic Arts подтвердило, что в разработке у студии Criterion находится новая часть гоночной аркады Need for Speed. Сообщалось, что разработка проекта затянулась из-за необходимости помочь DICE в завершении Battlefield 2042, на что была отправлена часть специалистов из Criterion. Несколько месяцев назад разработчики гонки вернулись в своему проекту, и его релиз все еще планируется на этот год, если верить инсайдеру.

Известный игровой инсайдер Джефф Грабб сообщил в ходе подкаста Grubbsnax, что релиз новой части Need for Speed запланирован на осень 2022 года, а точнее — на ноябрь. При этом, он отмечает, что проект создается только для консолей нового поколения (Xbox Series X | S и Playstation 5): «Если вы поклонник Need for Speed ​​и купили консоль следующего поколения, вот некоторые новости — эта игра только на следующее поколение». Про PC инсайдер не сообщил, но можно ожидать выход проекта и на компьютерах.

Отметим, что ранее другой инсайдер Том Хендерсон тоже сообщал о планах EA выпустить новый Need for Speed осенью 2022 года. При этом, он говорил, что в создании игры принимает участие и Codemasters.