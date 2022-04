Ким Кардашьян с семьей и бойфрендом Питом Дэвидсоном посетила премьеру своего нового реалити-шоу

Вадим Карасев

В Лос-Анджелесе состоялась премьера нового реалити-шоу семейства Кардашьян — Дженнер, которое будет выходить на стриминговой платформе Hulu с 14 апреля. На красной дорожке репортерам позировали Ким Кардашьян (ее бойфренд Пит Дэвидсон также был на мероприятии, но от фотосессии у прессвола воздержался), Кортни Кардашьян и Трэвис Баркер, которые на днях сыграли свадьбу в Лас-Вегасе, Хлое Кардашьян и, конечно, глава семейства Крис Дженнер.

Ким произвела фурор, появившись в облегающем серебристом платье Thierry Mugler, ну а Крис Дженнер выбрала яркое розовое платье Valentino.





Пит Дэвидсон и Ким Кардашьян





Ким Кардашьян





Кортни Кардашьян и Трэвис Баркер





Крис Дженнер, Хлое Кардашьян с дочерью Тру, Ким и Кортни Кардашьян

Кайли и Кендалл Дженнер, которые также стали героинями нового шоу, мероприятие пропустили. Не было и бывшего мужа Ким Кардашьян Канье Уэста — у рэпера по-прежнему натянутые отношения с его семьей из-за споров об опеке над детьми и стычек с Питом Дэвидсоном. В последние дни Уэст и вовсе пропал из медийного поля, после того как отказался от участия в музыкальном фестивале Coachella.

Зато на красной дорожке появились дети Трэвиса Баркера — 18-летний Лэндон и 16-летняя Алабама от его бывшей жены Шанны Моаклер позировали вместе с отцом, Кортни Кардашьян и ее сыном Рейном от Скотта Дисика (он, к слову, также был на мероприятии с новой возлюбленной, моделью Ребеккой Дональдсон). Присоединилась к фотосессии и падчерица Баркера Атиана Сесилия Де Ла Хойя, дочь Моаклер от первого брака.





Алабама Баркер, Кортни Кардашьян с сыном Рейном, Трэвис Баркер, Лэндон Баркер и Атиана Сесилия Де Ла Хойя

Новое реалити-шоу влиятельного семейства пришло на замену хиту Keeping Up With The Kardashians, который продлился 20 сезонов и сделал членов клана Кардашьян — Дженнер знаменитыми.

Надя Бесчетникова